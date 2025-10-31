김민재, 40년 전 집나간 母 연락왔다..."널 생각하면 가슴이 먹먹"

기사입력 2025-10-31 06:11


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민재가 40년 만에 친어머니에게 먼저 연락을 받은 뭉클한 사연을 고백했다.

30일 방송된 tvN STORY 예능 '각집부부'에서는 문소리, 박명수, 김정민·루미코 부부, 김민재·최유라 부부가 출연했다.

이날 김민재는 8살 무렵 어머니가 집을 떠난 뒤, 40년 가까이 연락이 끊겼던 가족사를 털어놨다.

그는 "부모님이 시내에서 큰 구두 가게를 하셨는데, 망하면서 갈등이 깊어졌다. 그때 어머니가 집을 떠나셨다"고 고백했다.

이어 "그 후로 단 한 번도 어머니를 만나지 못했다. 아이들에게 온전히 사랑을 주지 못하는 것도 그 때문인 것 같다"며 울컥한 감정을 드러냈다.

그러던 어느 날, 김민재는 SNS에서 낯선 댓글 하나를 발견했다. "팬이에요"라는 짧은 문장이었지만, 그는 "전기가 흐르는 느낌이 들었다. 확인해보니 그 댓글을 단 사람이 바로 어머니였다"고 회상했다.

김민재는 "그 느낌이 너무 강해서 바로 알았다. 들어가 보니 맞았다. 그분이 진짜 내 어머니였다"고 말했다. 40년 만에 어머니로부터 먼저 연락이 온 것이다.

하지만 그는 쉽게 전화를 받을 수 없었다. 영상 통화 요청이 왔지만, 김민재는 "마음의 준비가 안 돼서 받지 못했다"고 털어놨다. 이후 아내 최유라, 두 아들과 함께 조심스럽게 어머니를 찾아가기로 결심했다.


어머니의 주소를 받은 김민재는 초인종을 누르지 못한 채 편지를 우편함에 넣었다. "내가 보고 싶다고 와서 엄마를 더 괴롭히는 일이 되면 안 되지 않냐"는 조심스러운 마음이 담겨 있었다.

며칠 뒤, 김민재는 어머니로부터 답장을 받았다. "곤란한 일 전혀 없다. 나도 보고 싶다. 네 생각하면 가슴이 먹먹하다." 그 짧은 문장을 읽는 순간, 김민재는 눈시울을 붉혔다.

그는 "어머니 프로필 사진에 어린 시절 제 사진이 있었다. 그걸 보고 '엄마가 여전히 나를 기억하고 있구나' 생각했다"며 "그 순간 모든 게 멈춘 것 같았다"고 말했다.

