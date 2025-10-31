곽튜브, 결혼하더니 '사랑꾼' 이미지 제대로 챙기네 "아내는 연애 때부터…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 곽튜브와 주우재가 냉장고를 공개한다.
이어 MC 안정환의 '곽튜브 찐팬 의혹'이 제기돼 스튜디오가 술렁인다. 안정환은 곽튜브가 어머니 이야기를 꺼내자 "아직 그 아파트 사세요?"라고 묻고, 또 빠니보틀과 함께 살았던 일화를 언급하자 "그 방 되게 작던데"라며 팬들조차 알기 힘든 디테일들을 쏟아낸다. 이에 김풍이 "정말 찐팬이네" "스토커 아니야?"라고 놀리자, 안정환은 부끄러운 듯 "팬은 아니고, 영상이 재밌어서 봤다"라며 말을 돌려 현장은 웃음바다가 된다.
또 곽튜브가 애칭을 공개해 시선을 사로잡는다. 곽튜브가 신혼여행 이야기를 하며 와이프라는 표현을 사용하자, 김성주가 부부간 호칭을 묻는다. 이에 곽튜브는 "나는 이름을 부르고, 아내는 연애 때부터 날 '애기'라 불렀다"라며 깨소금 쏟아지는 애칭을 공개해 스튜디오를 달콤하게 만든다.
|
곽튜브의 신혼 냉장고와 주우재의 유쾌한 입담은 오는 2일 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com