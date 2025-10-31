게임 끝낸 이정재X악역 탈피 임지연, '얄미운 사랑' 코미디로 인생작 경…

게임 끝낸 이정재X악역 탈피 임지연, '얄미운 사랑' 코미디로 인생작 경신한다

기사입력 2025-10-31 09:45


[스포츠조선 조지영 기자] 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 보법 다른 코미디의 탄생을 알린다.

오는 11월 3일 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출) 측은 31일 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 직접 밝힌 관전 포인트를 공개했다. 배우들의 이유 있는 자신감이 사흘 앞으로 다가온 첫 방송을 더욱 기다려지게 한다.

'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리가 색다른 웃음 속 공감과 설렘을 선사한다. 여기에 '굿파트너' '알고있지만' 등 장르를 넘나들며 활약한 김가람 감독과 '닥터 차정숙'으로 신드롬을 일으킨 정여랑 작가가 의기투합해 보법 다른 재미를 책임진다. 특히 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜 등 믿고 보는 배우들이 빚어낼 시너지에도 이목이 집중되고 있다.

먼저 이정재는 '착한형사 강필구'로 형사 전문 국민 배우가 된 임현준 역을 맡아 유쾌하고 노련한 코믹 연기를 선보이며 진가를 발휘한다. "무게감 있는 작품들을 많이 하다 보니 가볍고 발랄한 작품을 해보고 싶었다"라고 작품 선택의 이유를 밝히며 유쾌한 변신에 기대를 높인 이정재. 이어 "'얄미운 사랑'은 연말과 잘 어울리는 작품이라고 생각한다. 재밌게 봐주시면 좋겠다"라며 시청 독려도 잊지 않았다.

임지연은 정치부 에이스에서 연예부 새내기가 된 기자 위정신 역으로 사랑스럽고 코믹한 연기를 선보이며 새로운 인생 캐릭터를 추가할 전망이다. 임지연은 "정말 오랜만인 이정재의 코믹 연기가 관전 포인트"라면서 "카리스마 넘치는 모습을 기억하는 요즘 시청자분들에게 색다른 즐거움을 안겨줄 수 있을 거라고 생각한다"라고 덧붙였다. 마지막으로 "재미가 보장된 드라마다. 보시면 후회하지 않으실 것"이라고 자신하며 기대를 높였다.

전 국민이 사랑한 야구 스타에서 스포츠은성의 사장으로 새로운 삶을 시작하는 이재형으로 변신한 김지훈은 스윗한 매력을 가감 없이 드러낸다. '얄미운 사랑'을 유쾌하고 무해한 드라마라고 정의한 김지훈은 "최근 이렇게 코믹한 드라마가 또 있었을까 싶을 정도로 코믹한 장면이 많다. 특히 초반에는 임현준과 위정신의 얽히고설킨 유쾌한 에피소드들이 많아 부담 없이 즐겁게 보실 수 있을 것 같다"라고 설명했다. 이어 "오랜만에 다정하고 선한 역할을 맡게 되었는데 그동안 저에게 이런 모습을 기다려 주신 분들이 기대하고 봐 주셨으면 좋겠다. 아마 방송이 시작되면 언제 시작했는지도 모르게 끝나 있을 것 같다는 생각이 든다"라는 말로 기대 심리를 자극했다.

전무후무한 최연소 연예부 부장 윤화영은 서지혜가 맡아 미모와 능력을 모두 갖춘 커리어우먼으로 냉철하면서도 부드러운 카리스마를 뽐낸다. 서지혜는 "'얄미운 사랑'은 얄밉도록 해피한 드라마다. 익숙하면서도 새롭게 느껴질 수 있는 매력을 담은 작품이다. 시청자분들께서 보는 내내 행복하고 따뜻한 감정을 느끼셨으면 좋겠다"라며 애정을 드러냈다. 끝으로 그는 "오랜만에 드라마로 인사드리게 되어 정말 설레고 기쁘다. '얄미운 사랑' 많은 관심과 사랑 부탁드리고, 즐겁게 시청해 주셨으면 한다"라는 말로 기대를 당부했다.

한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

