게임 끝낸 이정재X악역 탈피 임지연, '얄미운 사랑' 코미디로 인생작 경…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 보법 다른 코미디의 탄생을 알린다.
먼저 이정재는 '착한형사 강필구'로 형사 전문 국민 배우가 된 임현준 역을 맡아 유쾌하고 노련한 코믹 연기를 선보이며 진가를 발휘한다. "무게감 있는 작품들을 많이 하다 보니 가볍고 발랄한 작품을 해보고 싶었다"라고 작품 선택의 이유를 밝히며 유쾌한 변신에 기대를 높인 이정재. 이어 "'얄미운 사랑'은 연말과 잘 어울리는 작품이라고 생각한다. 재밌게 봐주시면 좋겠다"라며 시청 독려도 잊지 않았다.
임지연은 정치부 에이스에서 연예부 새내기가 된 기자 위정신 역으로 사랑스럽고 코믹한 연기를 선보이며 새로운 인생 캐릭터를 추가할 전망이다. 임지연은 "정말 오랜만인 이정재의 코믹 연기가 관전 포인트"라면서 "카리스마 넘치는 모습을 기억하는 요즘 시청자분들에게 색다른 즐거움을 안겨줄 수 있을 거라고 생각한다"라고 덧붙였다. 마지막으로 "재미가 보장된 드라마다. 보시면 후회하지 않으실 것"이라고 자신하며 기대를 높였다.
전무후무한 최연소 연예부 부장 윤화영은 서지혜가 맡아 미모와 능력을 모두 갖춘 커리어우먼으로 냉철하면서도 부드러운 카리스마를 뽐낸다. 서지혜는 "'얄미운 사랑'은 얄밉도록 해피한 드라마다. 익숙하면서도 새롭게 느껴질 수 있는 매력을 담은 작품이다. 시청자분들께서 보는 내내 행복하고 따뜻한 감정을 느끼셨으면 좋겠다"라며 애정을 드러냈다. 끝으로 그는 "오랜만에 드라마로 인사드리게 되어 정말 설레고 기쁘다. '얄미운 사랑' 많은 관심과 사랑 부탁드리고, 즐겁게 시청해 주셨으면 한다"라는 말로 기대를 당부했다.
한편, tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'은 오는 11월 3일 저녁 8시 50분 첫 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com