김우빈X이광수, 참다 참다 터졌다..재정 갑질에 갈등 폭발 "뭔 말을 저…

[스포츠조선 조지영 기자] KKPP 푸드 이광수, 김우빈, 도경수와 본사 재무 담당자의 영수증 전쟁이 벌어진다.
이후 김우빈은 본사 재정 담당자와 현금 영수증에 대해 이야기를 나누던 중 현금 영수증 처리 방법을 잘못 알고 있었음을 깨닫는다. 이에 본업에 성실히 임하는 본사 재정 담당자가 이성적인 발언을 하자 이를 듣던 이광수는 "뭔 말을 저렇게 해"라며 섭섭함을 표출해 현장을 폭소케 했다는 후문. 뿐만 아니라 일정을 마친 뒤에는 본사와 정산을 하던 이광수와 김우빈이 삐치는 사태가 발생, KKPP 푸드와 본사의 대립이 흥미를 유발하고 있다.
또한 '맛잘알' 도경수의 포기를 모르는 타코 여정도 예고돼 탐방단의 입맛에 맞는 인생 타코를 만날 수 있을지 궁금증을 자극하고 있다. 유명한 곱창 타코 맛집을 찾아가던 도경수는 맛이 없는 경우 또 다른 맛집을 찾겠다며 타코에 집착하는 모습을 보여 과연 탐방단의 타코 여정은 어떻게 마무리될지 주목된다.
이광수, 김우빈, 도경수의 예측 불가 멕시코 탐방기는 오늘(31일) 밤 9시 20분 tvN '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'에서 방송된다.
