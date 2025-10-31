[공식] '81세' 선우용여, 유튜브 대박 이어 희소식 전했다 "이름 건…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 81세, 여전히 배움을 멈추지 않는 배우 선우용여가 자신의 이름을 내건 예능 프로그램에 첫 도전한다. tvN STORY '용여한끼'가 오는 11월 27일 첫 방송을 확정하고, 공식 포스터와 티저 영상 3종을 전격 공개했다.
함께 공개된 티저 영상에서는 여전히 호기심 많은 '인간 선우용여'를 있는 그대로 보여준다. 사전 만남에서 "81세, 아직도 요리를 배우고 싶나요?"라는 제작진의 질문에 "너무 좋죠! 복잡하면 어때, 어려우면 어때, 다 배워야죠"라는 즉답에선, MZ 세대 못지 않은 열정이 전해진다. 이어 선우용여는 "리조토도 괜찮고, 해파리 냉채, 닭발, 고수 요리도 환영"이라며 장르를 가리지 않는 배움의 의욕을 드러낸다. "음식은 약이라 생각한다", "정성이 들어가야 한다. 항상 사랑으로 대하라"라는 요리를 향한 진심과 인생 철학도 엿보인다. 여전히 도전하고 배움을 즐기는 쿨한 어른, 선우용여의 인생 요리 제2막이 기대되는 대목이다.
공개된 영상에서 알 수 있듯 개그맨 유세윤은 선우용여의 든든한 '수발러'로 합류한다. "35살 연하남에게 홀랑 넘어간 81세 선우용여"란 제목의 유튜브 영상을 통해 의외의 설렘을 터뜨려 뜨거운 이슈몰이를 했던 두 사람은 이번 프로그램에서 다시 한번 '연상연하 케미'를 선보이며 세대를 초월한 웃음을 만들어낼 전망. 제작진은 "'용여한끼'는 단순한 요리 프로그램이 아니라, 인생의 태도와 배움의 자세를 이야기하는 예능"이라고 설명하며, "81세 선우용여의 유쾌하고 진정성 있는 인생 2막이 그려질 예정이다. 그녀의 유쾌한 에너지와 진심이 시청자들에게 따뜻한 위로와 진짜 행복을 전파할 것이다"이라고 전했다.
'용여한끼'는 오는 11월 27일 저녁 8시 tvN STORY에서 첫 방송된다.
