‘사건반장’ 백성문 변호사, 암 투병 끝 별세…향년 52세

기사입력 2025-10-31 12:38


[스포츠조선 조민정 기자] '사건반장' 등으로 얼굴을 알린 백성문 변호사(52)가 암 투병 끝에 별세했다. YTN 앵커 김선영(45)의 남편으로 두 사람은 2019년 결혼해 6년 만에 사별을 맞았다.

고인은 31일 오전 2시 8분께 분당서울대병원에서 유명을 달리했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실에 마련됐으며, 발인은 11월 2일 오전 7시, 장지는 용인공원이다.

백성문 변호사는 2007년 제49회 사법시험에 합격해 2010년부터 변호사로 활동했다. JTBC '사건반장', MBN '뉴스파이터' 등 다수 시사 프로그램 패널로 출연하며 얼굴을 알렸고, 유튜브 정치 토크쇼 '정치왓수다'의 진행자로도 활동했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



