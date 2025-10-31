‘사건반장’ 백성문 변호사, 암 투병 끝 별세…향년 52세

조민정 기자
기사입력 2025-10-31 12:38
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
김선영 아나 남편상..백성문 변호사, 결혼 6년만 암 투병 끝 별세
“막내 지호, 숨 못 쉬고 결국” 문소리, ‘이태원 참사’ 추모식서 울컥
전현무, 깜짝 소식 전했다...화가로 전시회 개최 "아픈 와중에도 작품 활동" ('전현무계획3')
송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"
비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"
"흥민 형, 나 은퇴했어" 유로파 우승→27살에 축구 접은 토트넘 '히피'…작가로 변신한 '성골 유스'
이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'
'압도적인 힘으로' → 야구의 '기본 논리' 무시한 LG의 불빠따 차력쇼
KBO 역대 세 번? 역사 쓸까?…임펙트는 최고, "여기까지 왔는데 욕심은" 솔직한 속내까지
"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '63분'…'4-0 대승' 미트윌란, 덴마크컵 8강 진출