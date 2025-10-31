48kg된 이수지, 연애까지 성공했다

기사입력 2025-10-31 13:20


48kg된 이수지, 연애까지 성공했다

[스포츠조선 백지은 기자] 이수지가 연애 고수를 자처했다.

5일 오후 10시 TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'가 첫 방송된다. '잘 빠지는 연애'는 긁지 않은 복권 같은 미래의 내 남자, 내 여자와 함께 하는 러브 다이어트 프로젝트이다. 사랑까지 완벽한 근육남 김종국, 유쾌한 공감요정 이수지, 다이어트 메이트 유이가 3MC로 나선 가운데 '살도 빠지고 사랑에도 빠지는' 하이엔드 다이어트 연애 프로그램을 예고하며 공개 전부터 이슈 몰이 중이다.

'잘 빠지는 연애'에서는 절실함으로 똘똘 뭉친 참가자들이 합숙을 통해 함께 운동하고 사랑의 감정을 키워 나간다. 이 과정에서 참가자들은 사랑을 쟁취하기 위해 놀라울 정도로 과감하게 행동하며, 시청자에게 극강의 몰입감을 선사할 전망이다. 실제로 외적, 내적으로 하루하루 달라지는 참가자들의 모습에 MC들의 감정도 롤러코스터처럼 요동쳤다는 전언이다.

이와 관련 김종국은 "사랑에 대해 큰 기대를 하지 않던 사람이 사랑에 빠지고 상처받고 또 일어서는 과정에 크게 몰입했던 것 같다. 사랑을 통해 자기 발전을 하려는 동기부여로 삼는다는 것 자체가 놀라웠다. 많은 분들이 여기에 공감할 것 같다"라고 말했다. 또한 김종국은 참가자들의 말에 과몰입해서 중간중간 '욱'했던 이유에 대해 "연애 경험이 많지 않은 사람들이다 보니 포인트를 놓치는 경우가 있어서 안타깝고 답답했다"고 설명했다.

김종국이 '욱'했다면 이수지는 공감하면서 신들린 예측까지 해냈다. 이수지는 "포기하고 싶은 순간이 많았을 텐데 자신과의 약속을 지키고 스스로를 사랑하는 참가자들에 감동했다. 본인을 되찾고 나서 연애에 대한 마음도 변하더라. 보면서 '나도 저럴 때가 있었지'하는 느낌이었다"라고 말했다. 또 제작진 사이에서 '파일 유출설'이 돌 정도로 잘 예측했다는 것에 대해서는 "저는 연애를 잘하는 사람이다. 연애 성공녀다. 수많은 경험을 통해 참가자들의 마음을 읽을 수 있었던 것 같다"라고 답해 웃음을 줬다.

유이는 특히 여자 참가자들의 감정에 깊이 공감하고 때로는 냉철하게 분석해, 제작진 사이에서 '여자 마음 전문가'로 통했다고. 이에 대해 유이는 "아이돌 때부터 지금까지 여러 강한 다이어트를 시도했다. 강한 마음으로 시작해도 중간중간 포기하고 싶은 순간이 온다. 나 역시 경험해 봤기에 누구보다 참가자들 마음을 잘 알 수 있었고, 그래서 솔직한 마음의 소리가 나온 것 같다. 이 자리를 빌려 냉정하게 들렸다면 죄송하다. 같은 여자로서 정말 성공했으면 하는 마음이 더 컸다"라고 설명했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선영 아나 남편상..백성문 변호사, 결혼 6년만 암 투병 끝 별세

2.

“막내 지호, 숨 못 쉬고 결국” 문소리, ‘이태원 참사’ 추모식서 울컥

3.

전현무, 깜짝 소식 전했다...화가로 전시회 개최 "아픈 와중에도 작품 활동" ('전현무계획3')

4.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

5.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

연예 많이본뉴스
1.

김선영 아나 남편상..백성문 변호사, 결혼 6년만 암 투병 끝 별세

2.

“막내 지호, 숨 못 쉬고 결국” 문소리, ‘이태원 참사’ 추모식서 울컥

3.

전현무, 깜짝 소식 전했다...화가로 전시회 개최 "아픈 와중에도 작품 활동" ('전현무계획3')

4.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

5.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"흥민 형, 나 은퇴했어" 유로파 우승→27살에 축구 접은 토트넘 '히피'…작가로 변신한 '성골 유스'

2.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

3.

'압도적인 힘으로' → 야구의 '기본 논리' 무시한 LG의 불빠따 차력쇼

4.

KBO 역대 세 번? 역사 쓸까?…임펙트는 최고, "여기까지 왔는데 욕심은" 솔직한 속내까지

5.

"가나전 2골 추억" 홍명보 직관, 풀타임+득점포→조규성, 또 선발 '63분'…'4-0 대승' 미트윌란, 덴마크컵 8강 진출

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.