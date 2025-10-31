‘악역의 진수’ 이시강, 살인까지 서슴지 않는 양훈 役으로 시청자 ‘소름 유발’

기사입력 2025-10-31 16:04


‘악역의 진수’ 이시강, 살인까지 서슴지 않는 양훈 役으로 시청자 ‘소름…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이시강이 드라마 '퍼스트레이디'에서 소름 돋는 악역 연기로 안방극장을 압도하는 호연을 펼쳤다.

MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디'(극본 김형완, 연출 이호현, 제작 ㈜스튜디오지담, ㈜아티스트스튜디오, ㈜로드쇼플러스) 9~12회(최종회)에서 이시강은 자신의 야망을 위해 협박과 살인까지 서슴지 않는 냉혹한 캐릭터를 완벽하게 구현했다.

극 중 양훈(이시강 분)은 노동자를 위한 특별법 통과에 분노하며 자신의 비서를 무자비하게 폭행하는가 하면, 현민철(지현우 분)의 친딸이라고 주장하는 이화진(한수아 분)의 친자확인을 하려는 차수연(유진 분)을 압박하고 오히려 상황을 이용해 특조위 인사 구성 비난 여론을 잠재우려는 계획을 세웠다.

또한, 뒷돈으로 국회의원들을 매수하고 민철의 당선 무효까지 계획하는 극단적이고 악랄한 행보를 이어갔다. 이에 멈추지 않고 양훈의 압박에도 친자확인을 하려고 하는 수연을 엄순정(조영지 분) 뺑소니 사건의 가해자로 몰고, 수연의 측근인 성현숙(김곽경희 분)과 강선호(강승호 분)까지 교통사고로 위장해 제거하려는 등 치밀한 계략을 펼쳤다.

결국 특조위 위원장 교체 후 압수수색을 대비해 증거물을 은폐하던 양훈은 현숙과 선호의 교통사고 배후가 자신임을 알아채고 쫓아온 수연을 오히려 협박하는 등 위협적인 면모를 드러냈다. 하지만 과거 화재 사건과 수연의 연루를 증명하는 녹음기의 존재를 알게 되자 곧바로 꼬리를 내리는 장면에서 이시강은 양훈의 비열함을 현실적으로 표현하며 극의 몰입도를 높였다.

특히 수연과 그녀의 딸 현지유(박서경 분), 화진까지 납치하고 유독가스를 이용해 세 사람을 동시에 제거하려는 장면에서는 집요하고 잔혹한 악역의 심리를 섬세하게 표현하며 시청자들에게 소름 돋는 긴장감을 선사했다. 마지막까지 계획이 무산되고 경찰에 붙잡히는 순간까지, 이시강은 양훈의 냉혹함과 인간의 비열함을 디테일하고 임팩트있게 완벽히 구현했다.

이처럼 이시강은 치밀하고 악랄한 악역의 심리를 현실감 있게 그려내며 극의 긴장감을 극대화했다. 장면 하나 하나, 눈빛과 말투만으로도 양훈의 위협적인 존재감을 보여준 그의 연기는 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 앞으로 이시강이 선보일 다양한 연기 변신과 행보에 기대가 모인다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

3.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

4.

지예은, '갑상선 기능 저하' 투병→활동 중단 3주 만에 '런닝맨' 복귀서 '뿌엥'

5.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

연예 많이본뉴스
1.

비, 결혼 8년만의 깨달음 "자식 필요 없어, 내겐 김태희♥ 뿐"

2.

송지효, '하루 1개 팔리던' 속옷 사업 대박났다 "매출 급증해 신제품 계속 출시"

3.

녹색지대, 20년만의 컴백 "가요계 떠난 이유는…"

4.

지예은, '갑상선 기능 저하' 투병→활동 중단 3주 만에 '런닝맨' 복귀서 '뿌엥'

5.

이호선 교수, 故 백성문 변호사 추모 “늘 귀엽고 젠틀했던 사람”

스포츠 많이본뉴스
1.

벼랑끝 위기에서 감독이 '몸개그' 시전. 김혜성과 달리기 대결 중 앞으로 '꽈당' 모두가 웃음바다

2.

이게 바로 '손흥민 효과'입니다!→쏘니 나가니 11골 에이스 폼 '수직 하락'…토트넘, '939억 윙어 눈물의 손절'

3.

'압도적인 힘으로' → 야구의 '기본 논리' 무시한 LG의 불빠따 차력쇼

4.

손흥민 진짜 말도 안돼, 미친 거 아니야?...11경기 만에 LAFC 레전드 등극 "역대 최고의 선수도 가능"

5.

KIA 출신이 안 보이네? 1군 스태프 확정 → 두산 레전드 고영민 코치 등 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.