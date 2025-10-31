임슬옹, 아이유 볼 꼬집다 '슬발놈' 됐다…"'잔소리' 무대 후 별명 생…

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 임슬옹이 아이유와의 듀엣곡 '잔소리'로 얻은 별명을 공개해 웃음을 자아냈다.
이어 그는 "요즘 어린 친구들은 2AM보다는 '잔소리'로 나를 안다"며, 아이유와 함께 부른 국민 듀엣곡 '잔소리'를 언급했다.
이에 조째즈는 "그 노래로 생긴 별명이 있다더라"고 물었다.
앞서 임슬옹은 지난해 10월 유튜브 채널 '비보티비'에 출연해 '슬발놈'과 관련한 비하인드를 전한 바 있다.
당시 임슬옹은 '아이유, 머라이어 캐리, 송은이 세 명 중 한 명과 듀엣곡을 부르라면 누구랑 하고 싶느냐'는 질문에 망설임 없이 송은이를 선택했다.
이때 이창민이 "슬옹이가 지은이(아이유)랑 컬래버한 뒤 별명이 생겼는데 뭔 줄 아시느냐. 슬발놈"이라며 별명을 공개했다.
송은이는 "슬옹 발라드 잘하는 놈의 약자 아니냐"고 말했고, 임슬옹은 "슬픈 발라드 잘 부르는 놈"이라고 이야기했다.
하지만 정진운은 "진짜냐. 나는 그냥 임슬옹 XXX 욕인 줄 알았다"고 말해 웃음을 자아냈다.
narusi@sportschosun.com