차은우X지드래곤, APEC 만찬 현장 뒤집었다…K-컬처 위상 ‘정상급’

기사입력 2025-11-01 06:01


차은우X지드래곤, APEC 만찬 현장 뒤집었다…K-컬처 위상 ‘정상급’

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 차은우와 지드래곤이 APEC 만찬회장을 뜨겁게 달궜다.

31일 유튜브 채널 'MBCNEWS'를 통해 공개된 '차은우 사회, 지드래곤 공연, 에드워드리 요리..APEC 정상만찬 K-컬쳐 문화공연' 영상에서는 차은우가 만찬 사회를 맡아 무대를 이끌고 지드래곤이 폭발적인 공연을 펼치는 모습이 그려졌다.

군복을 벗고 등장한 차은우는 "진행자로 이 자리에 서게 될 줄은 꿈에도 몰랐다"고 밝히며, 유창한 영어로 각국 정상들과 영부인들 앞에서 행사를 이끌었다.

차은우의 안정적인 진행이 분위기를 띄운 가운데, 지드래곤이 무대에 오르자 만찬장은 순식간에 콘서트장으로 변했다. 각국 정상들과 영부인들은 휴대폰을 꺼내 공연 장면을 직접 촬영하는 등 K-팝 스타들의 위상을 실감케 했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"

2.

야노시호, ♥추성훈과 17년 전 웨딩 풀버전 공개…"원래 결혼식 안 하려 했다"

3.

"평생 미역국도 못 먹었다" 박수홍, ♥김다예 7첩반상에 결국 눈물

4.

'과다 출혈' 지소연, 2000만원 초호화 조리원서 회복..쌍둥이와 행복한 시간

5.

'방송 활동 중단' 백종원, 유튜브 전면 손본다…논란 이후 첫 공식 예고

연예 많이본뉴스
1.

'장윤정♥' 도경완, 결혼 13년 만에 밝힌 안타까운 고백…"삼남매 될 뻔했는데"

2.

야노시호, ♥추성훈과 17년 전 웨딩 풀버전 공개…"원래 결혼식 안 하려 했다"

3.

"평생 미역국도 못 먹었다" 박수홍, ♥김다예 7첩반상에 결국 눈물

4.

'과다 출혈' 지소연, 2000만원 초호화 조리원서 회복..쌍둥이와 행복한 시간

5.

'방송 활동 중단' 백종원, 유튜브 전면 손본다…논란 이후 첫 공식 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

'2025 최강팀은 LG 트윈스' 4승1패 징검다리 우승, V4 완성. 3년간 두번 우승 염경엽, 명장에 오르다[KS5 리뷰]

2.

대충격! 문동주, 1회 직구 최저 140km. 평균 146km → 지쳤나 완급조절인가 [KS5]

3.

LG를 바꿨다! 시리즈를 뒤틀었다! → 김현수, 생애 첫 한국시리즈 MVP 등극! [KS 히어로]

4.

벼랑 끝, 류현진까지 불펜 자청했다…"모든 투수 준비해 경기를 풀어간다"

5.

'손흥민한테 그냥 들이박아!' 괴상 전략에 분노한 LAFC 감독 "황당하다" 극대노..."대응 훌륭, 절대 물러서지 않을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.