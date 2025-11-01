옥자연, 김대호 사랑공세에 선 그었다 "여기 '나는솔로' 아냐" ('나혼…

옥자연, 김대호 사랑공세에 선 그었다 "여기 '나는솔로' 아냐" ('나혼산')

기사입력 2025-11-01 00:14


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 옥자연이 김대호와의 러브라인을 부정했다.

31일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 박천휴 작가의 서울 라이프가 최초 공개됐다.

이날 모든 경기가 끝나고 시상식 시간, 오늘의 MVP를 선정했다. 회원들의 추천을 받아 후보를 선정했고, 이때 김대호가 옥자연을 추천해 묘한 러브라인을 형성했다.


특히 김대호는 거수결로 MVP를 뽑은 과정에서 혼자서만 번쩍 손을 들어 옥자연을 추천해 또 한번 묘한 분위기를 형성했다.

이에 옥자연은 절레 절레 고개를 저었고, 회원들은 "저거 진심이다. 사랑의 바보. 여기 '나는 솔로'가 아니다"라고 김대호를 놀렸다.

이어 전현무가 "그래도 싫는 않지요?"라고 물어보자 옥자연은 "싫다"고 외쳐 웃음을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com

