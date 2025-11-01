이광수, 제작진과 돈 문제로 '충돌'…"알았으니까 꺼져. 말을 서운하게 하네"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이광수와 김우빈이 영수증과 관련해 제작진과 웃픈(?) 충돌을 빚었다.

31일 방송된 tvN 예능 '콩 심은 데 콩 나서 웃음팡 행복팡 해외탐방'(이하 '콩콩팡팡')에서는 김우빈, 이광수, 도경수가 현지 시장에서 쇼핑하는 모습이 그려졌다.

이날 '감사 담당'으로 나선 김우빈은 본사 재정 담당자에게 "현금으로 한 건 제가 작성해서 드리면 되는 거죠?"라고 물었다. 이에 제작진은 "영수증 없이요? 왜 영수증이 없나요?"라고 되물으며 당황했다.

멤버들은 "이런 시장은 영수증 안 준다"고 해명했지만, 재정 담당자는 "본인이 적으면 아무 금액이나 쓸 수 있잖아요"라며 황당하다는 반응을 보였다. 이광수는 "말을 왜 그렇게 하냐"며 제작진을 대신해 발끈, 웃음을 자아냈다.

이에 제작진은 "영수증은 돈을 받은 사람이 써주는 거다"고 설명했고, 도경수는 "그분에게 써달라 해야 했네"라며 깨달은 듯 고개를 끄덕였다.

김우빈은 "제가 적어도 되는 줄 알았다. 해본 적이 없었다"며 당황했고, "처음부터 그렇게 설명해주셨어야죠"라며 너스레를 떨어 폭소를 유발했다.

제작진은 "보통 영수증은 자기가 쓰지 않지 않나"라며 "그걸 설명 못드려 죄송하다"고 답했고, 이후 김우빈은 착실히 영수증을 받아 챙기며 웃음을 안겼다.

또 도경수가 원했던 멕시코의 찐 맛집 타코에서 엄청난 양의 타코를 먹어치운 후 만족한 모습을 보인 세사람은 소칼로 광장으로 향했다.


엄청난 광장의 크기에 압도 된 세 사람은 메트로폴리탄 대성당으로 향했다.

소원을 빌 수 있는 리본을 구매한 김우빈은 영수증까지 확실히 받아내는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.


숙소로 돌아간 세 사람은 본사 직원과의 첫 정산에 앞서 영수증을 정리하고 있었다. 이때 본사 직원에게 김우빈은 아침식사, 구매를 대신 했던 티셔츠 등 영수증을 꼼꼼하게 제출했다.

이광수는 본사 직원에게 "우리가 디스카운트를 했던 건 우빈이의 재량으로 했던 거다. 사실은 디스카운트 했던 것도 우리가 받아야 한다"라고 이야기를 꺼냈고, 김우빈도 "약간의 오류가 생기면 참작을 해달라"라고 이야기했다.

하지만 문제는 직접 쓴 영수증이 등장했다. 김우빈은 "내가 정리해서 전해드리면 되는 줄 알았다. 소통의 오류가 있었다"라며 "그 시점 이후에는 수기로 영수증을 작성해달라고 해서 어렵게 영수증을 받아 냈다"라고 이야기했다.

이광수는 "설명이 부족했기 때문이다"라고 거들었다.

김우빈은 "우리가 레슬링을 보러 갔을 때 혼수상태였다. 광수형이 갖고 싶었던 가면을 샀다. 또 우리 인터넷뱅킹에서 26원을 획득했다"라고 말했다.

이광수는 "우리는 26원도 있고 디스카운트도 있는데 우리는 언제까지 퍼줘야 하냐"라고 분노했다.

본사직원은 처리불가 영수증에 대해 "레슬링 가면은 불가하다"라고 이야기했고, 이광수는 "그럼 내가 저 가면을 선물로 주면"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

하지만 본사 직원은 "전 필요가 없다. 이 영수증은 유효하지 않다. 근데 저희가 40만원까지 이해해드리기로 했으니까"라고 단호하게 이야기했다.

김우빈은 "제가 할인으로 90페소 받아 왔으니까 깎아 주세요"라고 말했고, 이광수도 "설명 부족도 있었으니까 좀 빼줘라"라고 떼를 쓰기 시작했다.

이광수는 김우빈에게 "너 이제 앞으로 흥정하지마"라고 말했고, 본사 직원은 "흥정을 하면 한 끼 더 맛있는 걸 드실 수 있다"라고 단호하게 말했다.

결국 이광수는 본사직원에게 "알았으니까 꺼져"라며 "말을 왜 이렇게 서운하게 하냐. 우리 놀러 온 거 아니냐"라고 버럭해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

