기사입력 2025-11-01 06:56


'임신 22주' 은가은, 감출 수 없는 D라인..♥박현호 품에서 행복

[스포츠조선 정유나 기자] 트로트 가수 은가은이 임신 중인 근황을 공개했다.

은가은은 1일 "은박커플 커피차라니. 날은 추운데 어찌나 따뜻하던지요ㅎㅎ 더러버, 현호데이, 은박러브노트 팬카페분들 넘넘 감사드려요. 이러니 어떻게 사랑하지 않을수가 있을까.."라며 사진을 공개했다.

사진 속 은가은은 남편 박현호와 함께 팬들이 보내준 커피차 앞에서 인증샷을 남기고 있는 모습. 현재 임신 중인 은가은은 남편과 함께 행복 가득한 미소를 짓고 있어 훈훈함을 자아낸다.


'임신 22주' 은가은, 감출 수 없는 D라인..♥박현호 품에서 행복
한편 은가은과 박현호는 지난 4월 결혼 후 6개월 만에 임신을 발표했다. 지난달 28일 은가은 측 관계자는 "은가은이 임신 22주 차에 접어든 것이 맞다"고 공식 발표했다.

이후 은가은은 임신 22주차 D라인을 공개해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com

