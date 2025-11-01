문가비 '정우성 아들' 공개 하루만에 안타까운 소식 "댓글창 폐쇄"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 모델 문가비가 정우성이 친자로 인정한 아들의 성장을 처음으로 공개한 뒤 하루만에 댓글창을 폐쇄하는 결단을 내렸다.
|
문가비는 아이의 얼굴을 블러 처리하지 않고 뒷모습을 위주로 공개하며 궁금증을 자아냈다. 또한 아들과 자연스러운 커플룩으로 모자의 다정한 일상이 배가됐다.
이에 싱글맘 문가비에 대해 네티즌들의 응원이 쏟아졌다. "홀로 아기 키우느라 힘들지만 힘내시라" "아이와 행복해 보인다" "정우성이 보면 깜짝 놀랄 듯" 등의 반응이 쏟아졌다. 주로 응원의 댓글이었지만 문가비는 부담을 느낀 듯 하루만에 댓글창을 폐쇄했다.
|
|
이후 문가비는 재차 입장문을 통해 출산 공개 이유에 대해 "엄마로서 맞이하는 첫 생일인 22일 저를 응원해 주는 사람들과 닿을 수 없는 지인들에게 기쁜 소식을 전하고 싶었다"며 "태어난 아이가 축복받기를 바랐던 것이 가장 큰 이유였고 훗날 아이에게 '엄마가 너를 이만큼 자랑하고 싶었어'라고 말해주고 싶었다"고 고백했다.
|
문가비는 정우성과는 2022년 한 모임에서 만나 좋은 만남을 이어왔으나 "2024년 1월 어느 날을 마지막으로 지금까지 아이 아버지라는 사람과 단 한차례도 대면한 적이 없으며 저는 그 사람에게 임신을 이유로 결혼이나 그 밖의 어떤 것도 요구한 적이 없다"고 강조했다. 그러면서 "단지 아이의 탄생을 세상이 축복해 주기를 바라는 엄마의 마음이다. 더 이상 저와 아이에 관하여 무리한 억측이나 허위 사실이 유포되지 않기를 간절히 바란다"고 당부했다.
한편 정우성은 지난해 8월 10년간 연애하던 비연예인 여자친구와 혼인신고를 마치고 법적 부부가 됐다.
