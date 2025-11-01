엔씨소프트, '지포스 게이머 페스티벌'에서 신작 '아이온2'와 '신더시티…

|
엔씨소프트는 '지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)'에서 신작 '아이온2'(AION2)와 '신더시티'(CINDER CITY)를 공개했다고 밝혔다.
'지포스 게이머 페스티벌'은 엔비디아가 한국에서의 지포스 사업 25주년을 기념해 지난달 30일 진행한 행사로, 엔씨소프트는 유일한 게임 시연사로 참여해 2종 신작의 최신 빌드와 신규 트레일러를 페스티벌 방문자에게 선보였다.
엔씨소프트 이성구 CBO(최고사업책임자·부사장)는 '지포스 게이머 페스티벌' 무대에 올라 "엔씨소프트는 높은 퀄리티의 그래픽과 새로운 기술을 추구하며 엔비디아와 오랫동안 협업해왔다"며 "오는 11월 19일 런칭 예정인 '아이온2'와 엔비디아 최신 기술로 개발 중인 '신더시티'에 많은 성원 바란다"고 말했다.
'아이온2'는 오는 19일 한국과 대만에 출시 예정인 차세대 MMORPG로 뛰어난 그래픽과 방대한 PvE 콘텐츠가 특징이다. 신규 영상을 통해 클래스별 개성이 살아있는 전투 시스템, '아이온' IP의 아이덴티티가 담긴 '비행' 및 '활공' 모션 등을 공개했다. 게임 개발을 총괄하는 엔씨소프트 백승욱 CBO(전무)는 "원작의 감성과 세계관을 그대로 이어가면서도, 최고 기술을 집약한 '아이온의 완전체'를 목표로 개발 중이다"라고 말했다.
'신더시티'는 엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈가 개발중인 '오픈월드 택티컬 슈터(Tactical Shooter)' 장르 신작으로 지난 8월 독일 쾰른에서 열린 '엔비디아 게임스컴(NVIDIA Gamescom)' 행사에서 RTX 플래그십 타이틀로 공개됐다. 신규 트레일러 영상에서는 삼성동 등 서울의 실제 장소가 그대로 구현된 전장, 다양한 택티컬 기어와 무기를 활용한 전투, 주요 인물 '조이'가 등장하는 '신더시티'의 핵심 내러티브 등을 공개했다.
빅파이어 게임즈 배재현 대표는 "'신더시티'는 엔비디아 첨단 기술을 적용해 개발하고 있으며, 이를 통해 많은 이용자가 함께 대규모 협력전(CO-OP)의 진수를 즐길 수 있을 것"이라고 설명했다.
