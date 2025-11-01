‘연 40억 수입’ 전현무, 아직 건물주 못된 이유 "열심히 일했는데.."

기사입력 2025-11-01 16:54


‘연 40억 수입’ 전현무, 아직 건물주 못된 이유 "열심히 일했는데..…

[스포츠조선 이유나 기자] 방송인 전현무가 건물주가 꿈이라고 밝혔다.

지난달 31일 셀러-브리티 채널에는 "알바 때려치고 건물주가 된 여자" 제목의 영상이 공개됐다.

'스타킹'과 '화성인'에 출연했다고 밝힌 출연자는 현재 공동구매 브랜드를 운영 중인 워킹맘이라고 자신을 소개했다.

그녀는 "최고 매출은 연 200억이고, 지금은 줄어서 평균 70~80억 정도"라며 "18년간 꾸준히 쇼핑몰을 운영해 왔고 그걸로 돈을 벌었다"고 했다.


‘연 40억 수입’ 전현무, 아직 건물주 못된 이유 "열심히 일했는데..…
이어 "쇼핑몰 모델 아르바이트를 했는데 사장님이 나랑 동갑이었다. 난 모델비로 8만원 받았는데 사장님은 수입이 수천만원 수준인거다. 그걸 보고 엄마랑 동대문에 바로 갔다가 무시를 많이 당했다"며 "전문 용어를 못 알아듣고 구매력이 많이 없어서 힘들었다. 처음에는 몇백만원으로 시작하다가 카드 현금서비스로 3천만원 대출 받고 광고비를 썼는데 광고 쓸수록 잘 팔려서 또 대출을 1억을 받고 운영했다"고 초창기 어려움을 밝혔다.

현재는 세컨하우스로 잠실 엘시티를 둘 정도로 성공했으며 "집은 한채인데 건물이 2채"라면서 "건물은 모두 먹자골목에 있으며 1층에 유명 맛집이 입점해있다"고 상호명을 밝혔다.

이를 들은 전현무는 그 집을 아는 듯 출연자를 부러운 눈으로 쳐다봤고 출연자는 "건물 없으시냐? 열심히 사시지 않냐"라고 물었다.

전현무는 "먹자건물에 건물 사는게 내 꿈"이라며 "방금 '건물 없으시냐?'는 질문에 순간 너무 슬펐다. 엄청 열심히만 산다"고 답했다.


전현무는 최소 연수입 40억이라고 알려져 있지만 고액 연봉자로 분류돼 세금을 상당히 많이 뗀다고 직접 밝힌 바 있다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영 '살림남' 눈물의 하차 진짜 이유 "3번 대타…4번째는 불가능했다"

2.

'손태영♥' 권상우, 간 혈관종 수술 받았다 "30% 잘라냈는데 최근 다시 자랐다고"

3.

조병규, 학폭 폭로자에 40억 소송 냈지만 패소..“소송 비용도 본인 부담”

4.

‘176cm’ 김희철, 교통사고 후 키 줄어들어 “대퇴골 다 무너졌다”

5.

강하늘 뜨자 결혼식장 발칵…‘다정한 오빠美’에 하객들 울컥

연예 많이본뉴스
1.

백지영 '살림남' 눈물의 하차 진짜 이유 "3번 대타…4번째는 불가능했다"

2.

'손태영♥' 권상우, 간 혈관종 수술 받았다 "30% 잘라냈는데 최근 다시 자랐다고"

3.

조병규, 학폭 폭로자에 40억 소송 냈지만 패소..“소송 비용도 본인 부담”

4.

‘176cm’ 김희철, 교통사고 후 키 줄어들어 “대퇴골 다 무너졌다”

5.

강하늘 뜨자 결혼식장 발칵…‘다정한 오빠美’에 하객들 울컥

스포츠 많이본뉴스
1.

"원숭이 울음소리+가운뎃손가락 욕" 중국서 발생한 '충격적 인종차별'…'울산에 물병투척' 청두 팬 소행

2.

야구 만화 또 찍는다! 오타니, 월드시리즈 7차전 선발 등판 [디애슬레틱]

3.

'단장 불참 예고' FA 유출 대비 KIA, 오키나와행 30명 확정…신인 야수 3명+타카하시 코치 함께한다

4.

월드시리즈서 최악의 '삼류' 주루.. 황당한 창조 병살! 본헤드 플레이에 다저스 구사일생

5.

"단기계약? 그게 뭐 어때서?" 그라운드 복귀 김민재 스승…유베 시한부 계약에도 의욕 '뿜뿜'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.