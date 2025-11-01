장윤주, 가슴 성형 의혹에 분노 "수술 아닌 유전, 집안서 내가 제일 작…

|
[스포츠조선 이우주 기자] 모델 장윤주가 가슴 성형 의혹에 대해 답답함을 토로했다.
장윤주는 1일 자신의 유튜브 채널을 통해 '대댓글 700회 이상 직접 작성한 대댓글 장인 장윤주가 엄선한 QnA(무물)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
장윤주는 "다리에 대해서는 좀 더 커지고 싶다. 허벅지도 더 단단해지고 싶고 힙도 더 컸으면 좋겠다. 근데 저의 체형상 한계가 있더라. 그 한계를 마주했다"며 "아무리 무게를 치고 노력을 해도 내가 원하는 만큼 커지지는 않는구나 싶어서 조금 내려놓은 상태지만 탄력 가져가자. 유지만 하자 해서 웨이트 플러스"라며 직접 마사지하는 SNPE 도구를 가져왔다.
그러면서 장윤주는 "가끔 댓글에 가슴 뭐 했다고 어쩌고 저쩌고 하는데 내 거다"라고 계속 따라다니는 가슴 성형 의혹에 대해 답답함을 토로했다.
장윤주는 "저희 집안이 원래 어머니가 가슴이 크시고 딸 셋에 제가 막내인데 언니들은 제 가슴의 두 배다. 그래서 '어떡해' 할 정도로 가슴이 크시다. 제가 제일 작다. 유전이다. 제 거고 그렇기 때문에 사실 가슴 처진 것 때문에 고민이 많다"고 밝혔다.
