'50세' 한고은, 강아지 영양제 먹고 건강 되찾았다 "효과 너무 좋아 깜짝"

최종수정 2025-11-02 06:20

'50세' 한고은, 강아지 영양제 먹고 건강 되찾았다 "효과 너무 좋아 …

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한고은이 강아지들이 먹던 영양제를 먹고 놀라운 효과를 경험했다고 고백했다.

한고은의 유튜브 채널에서는 '한고은이 효과 본 영양제의 정체'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 한고은은 건강 관리 비법에 대해 "마흔 넘으면 건강 보조제를 무시할 수 없다"며 "하루 에 먹는 게 유산균, 칼슘, 오메가3, 비오틴, 히알루론산, 콜라겐 이런 것들 먹는다. 그게 기본인 거 같다. 하루에 한 15알 먹는 거 같다"고 밝혔다.


'50세' 한고은, 강아지 영양제 먹고 건강 되찾았다 "효과 너무 좋아 …
한고은이 영양제를 챙겨먹게 된 이유가 있었다. 한고은은 "나이가 들면서 안구건조증으로 고생했다. 병원에 가서 레이저도 하고 연고도 넣었는데 안구건조증 뿐 아니라 유분샘까지 막혀서 되게 고생했다"며 "멍멍이들이 콜라겐? 히알루론산 알약을 먹는데 아이들이 먹다 남은 걸 주워먹었다. 근데 너무 효과가 좋은 거다. 깜짝 놀랐다"고 밝혔다.

이에 제작진은 "먹어도 되는 거냐"고 물었고 한고은은 "원래 사람용이다. 그 당시에는 아이들용으로 나온 게 없었다. 피부 속건조도 너무 좋아졌다 그래서 먹어야 되는구나 싶더라"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤주, 가슴 성형 의혹에 분노 "수술 아닌 유전, 집안서 내가 제일 작아"

2.

이현이, 산후 탈모에 결국 수술대 누웠다 "다음 생엔 흑인으로" ('워킹맘이현이')

3.

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

4.

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" ('런닝맨')

5.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

연예 많이본뉴스
1.

장윤주, 가슴 성형 의혹에 분노 "수술 아닌 유전, 집안서 내가 제일 작아"

2.

이현이, 산후 탈모에 결국 수술대 누웠다 "다음 생엔 흑인으로" ('워킹맘이현이')

3.

로빈♥김서연, '계류유산' 수술 후 오열..."심장이 뛰지 않아" ('로부부')

4.

'59세' 지석진, 얼굴 갈았다..."1살=3년, 젊음 지키기 위해" ('런닝맨')

5.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

한국시리즈 우승했는데 이율예 장군님 잊지 않은 구본혁. "DM? 마무리캠프 중이셔서..."[잠실 코멘트]

2.

[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁…김원형 감독 대체자도 찾았다

3.

'카메룬 괴물 개인 新 45점 대폭격' 도로공사 1위 도약, GS 꺾고 3연승 질주[장충 리뷰]

4.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

5.

[K리그2 리뷰]'루이스 해트트릭' 김포, 화성 5:1 대파…부천도 안산 완파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.