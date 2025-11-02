[SC리뷰] "넌 내가 아직도 그렇게 밉냐?"…이재욱♥최성은과 2년 만에 재회→시청률 3.9 출발('마지막 썸머')

기사입력 2025-11-02 09:18


[SC리뷰] "넌 내가 아직도 그렇게 밉냐?"…이재욱♥최성은과 2년 만에…
사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '마지막 썸머' 이재욱과 최성은이 2년 만에 재회했다.

1일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'(극본 전유리, 연출 민연홍) 1회에서는 어렸을 때 살았던 '파탄면'으로 돌아온 실력파 건축가 백도하(이재욱)와 동네를 떠나고 싶어 하는 7급 공무원 송하경(최성은)의 다툼이 그려졌다. 이날 방송 시청률은 3%(닐슨 코리아 제공, 전국 가구 전체 기준)를 기록, 첫 회부터 산뜻한 출발을 알렸다. 특히 하경이 땅콩집 공동명의자가 도하로 변경되었다는 사실을 알고 놀라 그의 아버지인 백기호(최병모)에게 전화하는 장면은 분당 최고 시청률 3.9%까지 치솟으며 강렬한 인상을 남겼다.

이날 방송은 공유물분할청구 관련 재판관에게 읍소하는 하경의 간절한 내레이션으로 시작됐다. 하경은 버스가 40분 간격으로 지나가고 총소리가 들리는 최북단 마을 '파천' 라이프를 소개하며 흥미를 자극했다. 이어 공무원인 하경은 별명인 '송 박사'답게 면사무소 앞에서 시위하는 마을 주민들을 능숙하게 설득, 해산시키며 프로페셔널함을 뽐냈다. 여기에 파탄면에 돌아온 도하가 그녀의 열정적인 모습을 지켜보며 옅은 미소를 지어 이들의 관계에 대한 궁금증을 높였다.

그런가 하면 하경은 현재 거주 중인 땅콩집을 팔기 위해 매입자 가족들을 꼼꼼히 확인하고 계약까지 성사시키려 했다. 그러나 그녀는 땅콩집 공동명의자가 백기호에서 백도하로 변경된 등본을 보고 당혹감을 감추지 못했다. 이 사실을 인지했는지 도하는 다른 말을 덧붙이지 않고 하경에게 메일로 만날 장소와 시간만 보낼 뿐이었다.

하경이 약속 시간에 맞춰 나간 자리에는 도하가 아닌 그의 변호사로 서수혁(김건우)이 모습을 드러냈다. 하경과 수혁은 만나자마자 땅콩집을 두고 서로 물러섬 없는 팽팽한 대립을 이어 나갔다. 수혁이 등기부 등본을 두고 태클을 걸자 이에 질세라 하경도 의미심장한 말을 건네며 그를 당황케 했다.

하경은 반려견 수박이를 찾다가 땅콩집 근처에서 수박이와 놀고 있는 도하를 발견하며 두 사람은 2년 만에 재회했다. 도하는 하경에게 인사를 건넸지만 그를 불편해하는 하경은 차갑게 받아쳤다. 두 사람은 땅콩집 매매를 두고 환장의 티키타카를 벌였고 팔려고 하는 자와 팔지 않으려는 자의 날 선 신경전은 보는 재미를 더했다.

뿐만 아니라 하경은 공들여 추진 중인 '담장 허물기 사업'에 도하가 관여해 주민들의 동의를 받아내기 어려운 상황에 놓였다. 도하가 주민들을 설득해 이 사업을 반대하게 한 것. 이에 분노한 하경은 담장을 허물어도 이상이 없다는 것을 증명하기 위해 직접 땅콩집 담장을 허물기로 결심했다. 하지만 소통 오류로 포크레인이 외담장과 어린 시절 추억이 담긴 안담장을 모두 허물어버리는 바람에 그녀의 계획은 흐트러지고 말았다. 곤란한 상황에 놓인 하경에게 도하가 나타나 도와주겠다고 나섰고, 이 과정에서 그는 하경에게 다시 한 번 땅콩집을 팔 의사가 없다고 전했다.

방송 말미 도하의 등장과 무너진 담장 등으로 혼란스러운 하경 앞에 도하가 나타나 "송하경, 넌 내가 아직도 그렇게 밉냐?"라고 물었고, 그를 바라보는 하경의 복잡 미묘한 눈빛과 함께 "여름에는 항상 운이 없었다. 왜냐면 여름에는 반드시 백도하가 오기 때문에. 그리고 올해도 나의 여름은 지독히도 운이 없을 것 같다"라는 그녀의 내레이션으로 엔딩을 맞았다. 과연 도하와 하경의 과거에는 어떤 사연이 숨겨져 있는지 앞으로 이들의 관계 향방이 어디로 흐를지 호기심을 자극했다.


한편 KBS2 토일 미니시리즈 '마지막 썸머' 2회는 2일 오후 9시 20분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 300평 단독주택 고충 "이웃들이 주말마다 집 투어 와" ('아는 형님')

2.

'장관급' 박진영 말에 '경청'하는 시진핑이라니..."말씀 나눌 수 있어 기뻐"

3.

심형탁, 안타까운 고백 "♥사야+子하루 없었으면 나는 외톨이" ('형탁 사야의 하루')

4.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

5.

김준호, ♥김지민과 신혼생활 자랑 "요리 다 잘해, 갈비찜·김치찌개 최고"(독박투어4)

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 300평 단독주택 고충 "이웃들이 주말마다 집 투어 와" ('아는 형님')

2.

'장관급' 박진영 말에 '경청'하는 시진핑이라니..."말씀 나눌 수 있어 기뻐"

3.

심형탁, 안타까운 고백 "♥사야+子하루 없었으면 나는 외톨이" ('형탁 사야의 하루')

4.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

5.

김준호, ♥김지민과 신혼생활 자랑 "요리 다 잘해, 갈비찜·김치찌개 최고"(독박투어4)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

2.

"유빈!유빈!몽펠리에의 응원" 만리장성 또 넘은 신유빈,'세계8위'첸이 꺾고 WTT챔피언스 첫 4강행[WTT챔피언스 몽펠리에]

3.

[챔십현장]백승호 다이빙헤더골! 시즌 2호골 작렬! 버밍엄 1-0 포츠머스(전반 진행 중)

4.

[챔십현장리뷰]'백승호 2호골' 버밍엄, 포츠머스에 4대0 대승! 양민혁 51분 출전

5.

"범인은 손흥민 7번 후계자" 런던더비서 극악의 경기력, 'xG 0.05'토트넘, 첼시에 0-1 패→프랭크 '분노의 물병킥'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.