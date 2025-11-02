BTS 진, 앙코르 팬콘서트 피날레…제이홉·지민·뷔·정국 지원사격, 완전…

|
[스포츠조선 정빛 기자] "도전이 계속될수록 두려움이 사라지고 공연이 저를 성장하게 만들었다"
이날 진은 본 무대가 아닌 경기장 트랙에서 깜짝 등장했다. 트랙을 한 바퀴 달리며 솔로 앨범 'Happy'의 타이틀곡 'Running Wild'와 'I'll Be There'를 열창했다. 이번 오프닝은 진의 아이디어에서 비롯된 연출로 공연명인 '달려라 석진'을 상징한다. 관객들에게 '가까이 달려간다'는 메시지를 전하는 동시에 전 세계 투어를 마치고 다시 한국으로 돌아온 여정을 완성하는 순간이었다. 진은 "피날레를 장식하는 마음으로 앙코르 공연을 준비했다. 인천의 결승선은 아미 여러분들과 함께 끊겠다. 끝까지 저와 함께 달려 달라"라고 포부를 전했다.
세 사람은 각자의 솔로곡 'Killin' It Girl (Solo Version)'(제이홉), 'Standing Next to You'(정국), 'Love Me Again'(뷔)을 열창했다. 또한 이틀차에는 오프닝에 깜짝 나타난 지민까지 합류해 양일간 'IDOL', 'So What', 'My Universe'로 이어지는 방탄소년단 메들리를 함께 꾸몄다.
진은 "이번 공연을 준비하면서 오랜만에 멤버들과 합을 맞춰봤는데 너무 자연스럽게 단합이 됐다. 앞으로 더욱 멋진 모습, 단체로 찾아뵙겠다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "아미 여러분들의 목소리가 이 공연을 완성했다. 마지막까지 저는 여러분만 믿고 간다. 아미 분들을 보면서 끝까지 최선을 다해 노래하겠다"라고 진심을 전했다.
관객들은 뜨거운 함성과 떼창, 깜짝 이벤트로 공연에 감동을 더했다. 'Nothing Without Your Love'에서는 색색의 플래시가 파도처럼 번지면서 공연장을 따뜻하게 물들였다. 'Moon'에서는 '우떠' 열기구를 향해 달 모양의 종이를 흔들며 진을 향한 사랑을 표현했다. 하늘을 수놓은 불꽃놀이, 응원의 함성 속에서 진과 아미는 마음으로 하나가 됐다.
공연의 마지막 순간 화면에는 '#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE'라는 타이틀과 함께 'DECEMBER COMING SOON'이라는 문구가 떠올랐다. '달려라 석진'의 또 다른 챕터를 예고하며 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
이번 공연은 진의 자체 콘텐츠 '달려라 석진'의 연장선에서 진행됐다. 각곡의 분위기에 어울리는 '달려라 석진' 회차를 VCR과 소품에 녹여 스토리텔링을 강화했다. 여기에 화려한 불꽃놀이가 펼쳐져 관객들의 뜨거운 환호 속에 대장정의 막을 내렸다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com