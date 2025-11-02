이준호, ♥김민하에 고백하고 '태풍상사' 살렸다..8.2% 돌파[SC리뷰…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '태풍상사' 이준호가 IMF 한복판에서 태풍상사의 도약을 이뤄내고 있다.
외채상환 금 모으기 운동엔 전국민이 동참했다. 태풍의 엄마 정정미(김지영) 역시 빚잔치 속에서도 끝까지 지켰던 결혼반지를 내놓았다. 누구의 탓인지도 모른 국가 위기 속에서 가장 평범한 사람들이 도려내졌지만, 어떻게든 천근 같은 하루를 버티고 가족을 지키며 뜨거운 나라사랑까지 보여준 것이다. 포장마차 주인(남권아)의 말대로, "돈도 없고 뭣도 없어도 옆에 사람 있으면 된다"는 연대의 힘이었다. 태풍 곁에는 그런 사람들이 있었다.
안전화 슈박을 실어야 하는 원양어선 선장이 선적 허가를 내주지 않자, 홍신상회 사장 정차란(김혜은)이 직접 발 벗고 나서 설득했다. 그 과정에서 '카이사르 강'이라 불렸던 강진영(성동일)이 태풍의 아버지란 사실이 드러났고, 선장은 "느그 아버지랑 밥도 먹고! 배도 탔던!" 인연을 외치며 마음을 바꿨다. 물건만 실으면 배송사고가 날 것이란 선장의 우려에 해양대를 나와 유조선도 타봤던 슈박 사장 박윤철(진선규)이 직접 원양어선에 올랐다. 원양어선에 5천개의 안전화를 실어야 하는 문제도 시장 사람들이 내 일처럼 도와 해결됐다. 꽃게 상자에 슈박 상자를 포개 원양어선으로 옮겨준 것.
사람의 힘으로 안전화를 멕시코로 무사히 실어 보낸 태풍은 악덕 사채업자 류희규(이재균)에게 현금 1억원을 당당히 쏟아놓고 차용증을 돌려받았다. 그래도 1만불 넘게 이익을 남겼다. 그 시각 표현준(무진성)은 아버지 표박호(김상호)에게 회사에 끼친 손해로 호된 질책을 받았다. 태풍의 몰락과 금전적 이익이라는 '일타쌍피'를 노렸지만, 결국 그가 얻은 건 금전적 손해와 아버지의 꾸지람뿐이었다. 반면 태풍은 돈과 신뢰, 그리고 사람까지 모두 지켜내며 완벽한 승자가 됐다.
태풍은 바로 다음 아이템 모색에 나섰다. 수출 엑스포에서도 이렇다할 물건을 찾지 못하고 있던 중, 윤성이 요즘 공장에서 만들고 있다는 "유럽과 미국에서 1등하는 헬멧"이 새로운 출발의 계기가 됐다. 수출 아이템은 찾았지만, 도무지 방법은 보이지 않자 태풍은 전 영업과장 마진을 찾아가 "일 좀 가르쳐달라"고 부탁했다. 가족의 생계를 짊어진 가장 마진은 이름밖에 안 남은 태풍상사에서 무모한 도전은 할 수 없었다. 하지만 태풍의 진심 어린 호소에 결국 마음을 돌렸고, 꼭 다시 가져오라며 그가 건넨 헬멧을 들고 태풍상사에 출근했다. 마진의 합류가 태풍상사에 어떤 날개를 달아주게 만들지 희망찬 기대감이 실리는 엔딩이었다. '태풍상사' 8회는 2일 일요일 오후 9시 10분 tvN에서 방송된다.
