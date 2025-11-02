임채무 외손자, 할아버지가 ★라 좋겠네…9억 원 상당 '거북이' 사입 욕…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀'에 임채무의 후계자를 자처하는 초등학교 4학년 외손자 심지원이 파충류 사입에 나선다.
물 위를 뛰는 '그린 바실리스크'에 이어 200만 원 상당의 도마뱀 '테구'가 등장하자 지원은 "엄청 멋져요"라고 금세 반해버리지만 임채무는 "이놈들은 내 몸값보다 비싸"라며 가격에 예민한 기색을 드러낸다. 이에 전현무는 "손주가 아쉬워하네"라고 안타까워한다.
그러나 포기할 지원이 아니었다. 지원을 사로잡은 건 다름 아닌 '알다브라 코끼리 거북이'였다. 먹이주기에 이어 등껍질 닦기까지 손수 나선 지원은 거북이에게 푹 빠져 헤어나지 못한다. 지원은 "제가 살면서 이렇게 큰 거북이를 본 적이 없어요"라며 황홀해한다. 그러나 아웃사이더는 "급여비가 한달에 3백만 원"이라고 한 후 "한 마리에 1억 5천만 원. 모두 합해서 9억 원이다"라고 하자 지원은 후계자답게 "할아버지 이거 다 사주세요"라고 대뜸 요청한다. 손자의 요청에 잠시 난감해하던 임채무는 "내가 아프리카에 다녀와야겠다"라고 너스레를 떨자 지원은 "제가 아프리카에 다녀오겠습니다"라고 응수해 그 할아버지에 그 손자 다운 막상막하의 '두리랜드' 사랑을 드러낸다고. 과연 '두리랜드'에 등장한 막강 후계자 지원의 과감한 투자가 '두리랜드'를 흑자 전환시킬 수 있을지 '사당귀' 본 방송에 관심이 모인다.
