임채무 외손자, 할아버지가 ★라 좋겠네…9억 원 상당 '거북이' 사입 욕…

임채무 외손자, 할아버지가 ★라 좋겠네…9억 원 상당 '거북이' 사입 욕심 폭발('사당귀')

기사입력 2025-11-02 09:51


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀'에 임채무의 후계자를 자처하는 초등학교 4학년 외손자 심지원이 파충류 사입에 나선다.

2일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 329회는 적자에 허덕이는 '두리랜드'의 회장 임채무와 딸인 운영기획실장 임고운에 이어, 초등학교 4학년 손자 심지원이 등장해 '두리랜드'를 살리기 위해 똘똘 뭉친 3대의 모습을 공개한다.

이 가운데, '두리랜드' 상속 야심을 지닌 초등학교 4학년 외손자 심지원이 어린이 체험 프로그램을 위해 래퍼이자 양서 파충류 홍보대사로 활동하는 아웃사이더를 찾아간다. 수많은 희귀 파충류의 모습에 두 눈이 휘둥그레진 지원은 예산이 500만 원-1천만 원 임에도 불구하고 9억 원 상당의 거북이에 눈독을 들여 할아버지 임채무를 당황시킨다.

물 위를 뛰는 '그린 바실리스크'에 이어 200만 원 상당의 도마뱀 '테구'가 등장하자 지원은 "엄청 멋져요"라고 금세 반해버리지만 임채무는 "이놈들은 내 몸값보다 비싸"라며 가격에 예민한 기색을 드러낸다. 이에 전현무는 "손주가 아쉬워하네"라고 안타까워한다.

그러나 포기할 지원이 아니었다. 지원을 사로잡은 건 다름 아닌 '알다브라 코끼리 거북이'였다. 먹이주기에 이어 등껍질 닦기까지 손수 나선 지원은 거북이에게 푹 빠져 헤어나지 못한다. 지원은 "제가 살면서 이렇게 큰 거북이를 본 적이 없어요"라며 황홀해한다. 그러나 아웃사이더는 "급여비가 한달에 3백만 원"이라고 한 후 "한 마리에 1억 5천만 원. 모두 합해서 9억 원이다"라고 하자 지원은 후계자답게 "할아버지 이거 다 사주세요"라고 대뜸 요청한다. 손자의 요청에 잠시 난감해하던 임채무는 "내가 아프리카에 다녀와야겠다"라고 너스레를 떨자 지원은 "제가 아프리카에 다녀오겠습니다"라고 응수해 그 할아버지에 그 손자 다운 막상막하의 '두리랜드' 사랑을 드러낸다고. 과연 '두리랜드'에 등장한 막강 후계자 지원의 과감한 투자가 '두리랜드'를 흑자 전환시킬 수 있을지 '사당귀' 본 방송에 관심이 모인다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

