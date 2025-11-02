멜로망스 김민석, 공감+위로 담았다…'마지막 썸머' OST 첫 주자로 출…

멜로망스 김민석, 공감+위로 담았다…'마지막 썸머' OST 첫 주자로 출격

기사입력 2025-11-02 10:44


사진 제공=냠냠엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 멜로망스 김민석이 '마지막 썸머' 주인공들의 서사에 힘을 더한다.

KBS2 새 토일드라마 '마지막 썸머'의 첫 번째 OST '화내지마'가 2일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'화내지마'는 연인과 함께 걷다 문득 스쳐가는 서운함이나 불현듯 떠오른 과거의 기억으로 인해 이유 없이 화가 나는 순간의 감정들을 담은 곡이다. 행복하게 웃으며 걷다 찾아오는 감정의 순간 서로를 다독이며 "화내지마"라고 말해주고 싶은 마음을 노래한다.

특히 "화내지마 / 천천히 걸어가던 중이었잖아 우리 / 떠나지마 / 불타지 않는 사랑하자 약속해 / I wanna have a safe love" 등 듣는 이들의 공감을 불러일으키는 가사가 깊은 여운을 끌어낸다. 여기에 진지하면서도 사랑스러운 로맨틱 코미디 같은 노래가 김민석의 감성적이면서도 힘 있는 보이스와 만나 보고 듣는 이들의 마음에 몽글몽글한 감정을 선사한다.

'마지막 썸머' OST에는 국내 최고의 OST 제작 프로듀서로 주목받은 송동운 프로듀서가 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 기대를 한껏 높이고 있다. 송동운 프로듀서는 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등 4곡을 히트시킨 바 있다.

'마지막 썸머'는 OST 국내 최고 프로듀서와 초호화 라인업의 만남으로 특급 시너지를 발휘하며 명품 OST의 탄생을 예고하고 있다.

지난 1일 첫 방송된 '마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마로 배우 이재욱, 최성은 등이 출연한다.

멜로망스 김민석이 가창에 참여한 드라마 '마지막 썸머' OST Part.1 '화내지마'는 2일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

