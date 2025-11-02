'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025', PU의 우승으로 4개월간 대장정 마무리

기사입력 2025-11-02 11:10


'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025', PU의 우승으로 4개월간…



컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(이하 SWC2025)' 월드 파이널에서 'PU'가 최종 우승의 영예를 안았다.

'서머너즈 워: 천공의 아레나' 세계 최강을 가리는 'SWC2025'는 지난 1일(한국시각) 프랑스 파리 최대 규모 공연장 라 센 뮈지칼에서 펼쳐졌다. 총 12명의 선수들이 성적에 따라 시드를 나눠 8강 1~2라운드로 진행됐으며, 마지막까지 예측을 뛰어 넘는 빅 매치로 이어졌다.

8강 2라운드에서 아시아퍼시픽 컵 1위 'PU'가 2회 우승자 'LEST'를 접전 끝에 제압한데 이어, 4강에서 아메리카 대표인 'PANDALIK3'에 역전극을 거뒀고 이어진 결스에선 유럽 대표인 'RAXXAZ'마저 물리치며 챔피언 자리에 올랐다. 우승자 'PU'에겐 상금 10만 달러(약 1억 4400만 원)와 'SWC2025' 트로피가 수여됐다.

또 이날 시상식에서는 '서머너즈 워' 대규모 업데이트 'TOMORROW'의 시네마틱 영상이 공개됐고, 동시에 '서머너즈 워' 공식 유튜브 채널에선 컴투스 이주환 개발 총괄 대표, 김태형 PD, 서지영 기획팀장 등 주요 개발진이 업데이트 방향성과 콘텐츠를 소개하는 미니 쇼케이스 영상도 업로드 됐다.

매일 에너지 500개를 사용하는 동안 전설 등급 보상 획득 가능성이 대폭 높아지는 '아메리아의 행운'과 차원홀 던전의 전설 등급 고대 보상 상향 및 에너지 개편이 예고됐다. 또 오프라인 상태에서도 보상을 획득할 수 있는 '탐색 전투'와 3개의 덱으로 릴레이 전투를 펼치는 경쟁형 PVE 컨텐츠 '혼돈의 신전', 아티팩트를 커스터마이징할 수 있는 '마력의 파편'과 룬의 부옵션은 유지하고 연성할 수 있는 '제련석' 등 다양한 신규 콘텐츠와 아이템도 언급됐다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

생일 하루 전, 엄마와 함께 세상 떠났다…故박지선, 오늘(2일) 5주기[종합]

2.

오은영 눈물..“대장암 수술 당시 아이 이름 목 놓아 불러”

3.

'100억 빚' 임채무, 재정난 '두리랜드' 살린다..1천만원 투입, 파충류 사입 욕망(사당귀)

4.

윤민수, 8억家 이사후 홀가분한 미소..임원희 "3년 이후가 고비"(미우새)

5.

부활 김태원 딸 서현, ♥뉴욕 남편과 전통혼례 치렀다 "쏘 뷰티풀"(조선의사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

생일 하루 전, 엄마와 함께 세상 떠났다…故박지선, 오늘(2일) 5주기[종합]

2.

오은영 눈물..“대장암 수술 당시 아이 이름 목 놓아 불러”

3.

'100억 빚' 임채무, 재정난 '두리랜드' 살린다..1천만원 투입, 파충류 사입 욕망(사당귀)

4.

윤민수, 8억家 이사후 홀가분한 미소..임원희 "3년 이후가 고비"(미우새)

5.

부활 김태원 딸 서현, ♥뉴욕 남편과 전통혼례 치렀다 "쏘 뷰티풀"(조선의사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어 최최최종전, 하지만 김혜성은 역시…' 로버츠 다저스 감독의 최종 선택, 대주자 출전 가능할까

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 공백 문제 제대로 터졌다! '포스테코글루 시절만큼 심각' 토트넘, 최악의 공격력에 야유까지→"바닥 찍었다" 비판 폭주

3.

[단독]'K2 최고 외인' 에울레르, 다음 시즌에도 이랜드서 뛴다...빅클럽 러브콜 속 완전 이적 '확정'

4.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

5.

주전복귀 김민재. 철벽수비 B 뮌헨 3대0 완승 기여. 평점 7.4점. 완벽 수비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.