'2세 준비' 류이서, ♥전진과 커플 패딩 입고 데이트…대학생 커플인 줄 알겠어[SCin스타]

기사입력 2025-11-02 14:01


'2세 준비' 류이서, ♥전진과 커플 패딩 입고 데이트…대학생 커플인 줄…
사진 출처=류이서 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 그룹 신화 전진과 아내 류이서가 모델 같은 비주얼을 자랑했다.

류이서는 1일 자신의 개인 계정에 "저는 화이트를, 남편은 라이트 카키 컬러를 골라 입었다"면서 "남편과 함께 커플로 입으니 괜히 더 따뜻하고, 기분까지 포근해져서 너무 좋다"며 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 류이서는 전진과 함께 커플 패딩을 맞춰 입고 데이트 중인 모습이 담겼다. 이들은 작은 얼굴과 큰 키로 남다른 비율과 존재감을 자랑해 눈길을 끌었다.

해당 게시물을 본 팬들은 "두 분 모델 같아요", "너무 잘 어울려요", "패딩도 예뻐요" 등 여러 댓글을 남겼다.

한편 전진과 류이서는 2020년 결혼식을 올렸다. 결혼 6년 차인 두 사람은 올해부터 본격적으로 2세 준비에 돌입한다고 밝혀 많은 이들의 응원을 받기도 했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거 맞냐"(냉부해)

2.

김용림, '시댁 불편' 발언에 폭발..자리 박차고 일어나 "괘씸해"

3.

강호동 '스타킹' 폭로 또 나왔다..원걸 선미 "소녀시대 편애해"(아는형님)

4.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

5.

‘시험관 시술♥’ 이상민, 임신 축하 받아..볼록 나온 배 포착

연예 많이본뉴스
1.

'공무원♥' 곽튜브, 김풍표 웨딩 케이크에 충격 "저 결혼 축하해주는 거 맞냐"(냉부해)

2.

김용림, '시댁 불편' 발언에 폭발..자리 박차고 일어나 "괘씸해"

3.

강호동 '스타킹' 폭로 또 나왔다..원걸 선미 "소녀시대 편애해"(아는형님)

4.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

5.

‘시험관 시술♥’ 이상민, 임신 축하 받아..볼록 나온 배 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 결국 사람이구나' 멀어져가는 다저스 월드시리즈 2연패 꿈. 선발 오타니 3회 비셋에게 3점포 허용

2.

'이럴수가' 오타니가 처참하게 무너졌다…고개 숙이고 강판, 다저스 준우승 위기

3.

[공식발표]LG 우승 합작하고 끝내 이적한다 → 곧바로 새팀 마캠 합류

4.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

5.

'오피셜' 공식발표, 손흥민 사우디 2000억 거절하길 잘했다! "SON 메시 수준의 선수"→"쏘니 덕분에 가문의 영광 드높여"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.