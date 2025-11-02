'거짓말 논란' 오진승에..母 사과 "며느리에게 미안, 내가 잘못 키웠다"(동상이몽)

기사입력 2025-11-02 15:21


'거짓말 논란' 오진승에..母 사과 "며느리에게 미안, 내가 잘못 키웠다…

[스포츠조선 김소희 기자] 정신건강의학과 전문의 오진승의 아내이자 전 KBS 아나운서 김도연이 시부모님 앞에서 남편에 대한 불만을 털어놓는다.

2일 SBS 공식 SNS에는 "시어머니 앞에서 남편 폭로하는 며느리♨ 그리고 며느리에게 대신 사과하는 시어머니"라는 제목의 예고 영상이 공개됐다.

예고 영상에서 두 사람은 차량 이동 중 사소한 문제로 갈등을 빚는 모습이 그려졌다. 딸 수빈이가 칭얼대자 김도연은 오진승에게 "오빠, 애기 기저귀 안 갈았어? 내가 나오기 전에 갈으라고 했잖아"라며 지적했다. 이에 오진승은 "괜찮을 것 같아서. 만져보니까 안 축축해서 안 갈았다"고 답했다.

김도연은 "트라우마가 올 것 같다"며 이마를 짚은 뒤 "이게 한두 번이 아니다. 내 의견을 또 무시했다. 과거 일들을 겪고도 아직도 고집을 부리나 싶다"며 불만을 터뜨렸다.


'거짓말 논란' 오진승에..母 사과 "며느리에게 미안, 내가 잘못 키웠다…
이에 오진승은 "원래 안 그러는 사람인데, 아내가 아이 관련해서는 예민하다"고 아내를 감쌌지만, 김도연은 "모든 엄마가 다 그렇지 않냐. 지금 그것도 불편하다는 거냐"고 날을 세웠다. 이어 "참고 치우고 또 참고 치우고, 결혼 4년째 하고 있다. 그러니까 짜증이 나는 것 아니냐"며 쌓인 속내를 드러냈다.

이후 김도연은 시가를 방문했다. 시어머니가 손녀를 돌보고, 시아버지가 음식을 준비하는 가운데, 김도연은 소파에 기대 여유를 즐겼다. 그 자리에서 그는 시어머니에게 남편에 대한 불만을 털어놨다.

김도연은 "결혼 초반이 정말 힘들었다", "물건 정리가 진짜 안 된다. 이것 때문에 많이 싸웠다"고 토로하며 "어릴 때부터 그랬냐"고 물었다.

이를 들은 오진승의 어머니는 "나도 놀랐다. 내 아들이 그러는 줄 정말 몰랐다. 내가 잘못 키웠다. 미안하다. 내가 내 발등 찍은 거다"라며 사과해 안타까움을 자아냈다.


앞서 지난 10월 27일 방송된'동상이몽2'에서는 오진승과 김도연 부부의 일상이 공개됐다.

141만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널 '닥터프렌즈' 멤버로 알려진 오진승은 이날 방송에서 뜻밖의 '거짓 혈연 스토리'를 늘어놓으며 모두를 놀라게 했다.

그는 "방송에서만 말하는 비밀"이라며 "오은영 박사님이 제 고모이고, 설날에 세뱃돈도 주신다. 배우 오정세는 제 사촌형"이라고 주장했다. 이에 MC 김구라, 서장훈, 김숙, 이현이, 이지혜 등 출연진은 충격에 빠지만, 이는 모두 사실이 아닌 거짓말이었다.

김도연은 "(남편이) 목적 없는 거짓말을 자주 한다. 유명인들과 친하다는 말도 사실이 아니다. 오은영, 오정세와의 혈연 관계도 모두 거짓"이라고 폭로했다.

그럼에도 그는 오진승은 유튜브 굿즈 티셔츠를 언급하며 "마뗑킴에서 협업 제안이 왔다"고 말했고, 이에 서장훈은 "또 구라냐, 아까 속고 또 속냐"며 분노했다.

이에 시청자들은 "예능이 아니라 사기다", "의미 없는 거짓말을 편집 없이 내보냈다", "보이스피싱 등 사기가 심각한 요즘, 이런 장난은 불쾌하다" 등의 반응을 보였다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

‘화성 연쇄살인’ 이춘재 전처, 처음으로 입 열었다..“난 왜 안 죽였을까”

2.

래퍼 정상수, 축제서 ‘윤 어게인’ 외쳐 논란..“해서는 안 될 발언, 죄송”

3.

황보라, 故백성문 변호사 애도 "두 달 전 마지막 카톡..잘가요 오빠"

4.

김원훈, '유튜브계 유재석' 부작용 고백 "후배에 月300씩 써..스트레스 받아, 2개월 본다"('탐정들의 영업비밀')

5.

'임신 22주' 은가은, 통통해진 얼굴 자랑…♥박현호와 고급 레스토랑 데이트[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 미친 야구가 있나' 0-3→4-4, 9회말 야마모토 투입 1사 만루위기 제거. LA다저스-토론토 월드시리즈 7차전 연장돌입!

2.

'야마모토가 만든 우승' 다저스 2연속 WS 제패! 김혜성 대수비로 우승 반지 기쁨[SC리뷰]

3.

'와 꿈의 무대 밟았다' 314억 헐값 김혜성 우승 엔딩, 충분히 대단했다…충격 마이너행 버틴 기적

4.

'기어코 혜성이 떴다' LAD 김혜성, 연장 11회말 2루 대수비로 투입

5.

'82G 던진 투수가 있으니까' 과부하 피할 수 있을까? 롯데, 마캠서 좌완 찾기 본격화…'윤고나손전'도 참여 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.