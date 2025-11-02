'11월 결혼' 이장우♥조혜원, 꼭 끌어안고 입맞춤..로맨틱 웨딩 화보

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이장우와 조혜원의 웨딩 화보가 추가 공개됐다.

최근 웨딩 화보 촬영 업체를 통해 공개된 미공개 화보에서 이장우와 조혜원은 서로를 향한 애정을 한껏 드러내며 설렘 가득한 예비부부의 모습을 보였다.

화보 속 이장우는 훤칠한 키에 훈훈한 외모를 뽐냈으며, 조혜원은 모델 출신답게 늘씬한 드레스 자태를 자랑했다. 특히 조혜원은 다양한 스타일의 웨딩드레스를 소화하며 아름다운 신부의 자태를 선보였다.

또한 두 사람은 서로 꼭 끌어안거나 다정하게 입을 맞추며 로맨틱한 분위기를 연출, 한 폭의 그림 같은 장면을 완성해 눈길을 사로잡았다.


한편 이장우와 조혜원은 8년 열애 끝에 오는 11월 23일 결혼식을 올린다. 결혼식 주례는 전현무, 사회는 기안84, 축가는 환희가 맡았다.

두 사람은 2019년 종영한 KBS 2TV 드라마 '하나뿐인 내 편'에 함께 출연하며 연인으로 발전했고, 2023년 6월부터 공개 열애를 시작했다.

이장우는 최근 한 방송에서 "여자 친구를 만나고 진짜 나를 찾았다. 8년을 만나면서 날 찾게 됐다"며 깊은 애정을 드러냈다.

