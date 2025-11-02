이지혜 딸 태리, '극락 체험 중' 갑자기 고열 상황..."느낌이 쎄하네"

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 또다시 시작된 딸 태리의 고열에 걱정을 금치 못했다.

2일 이지혜는 "귀요미들 사우나 중. 요 아기는 극락 체험 중"이라며 홈 사우나를 즐기는 두 아이들을 보며 엄마 미소를 지었다.

하지만 이내 열이 오르는 태리를 보며 "느낌이 쎄하네.. 독감 유행이라더니"라며 걱정했다.

최근 유튜브 채널 '관종언니'에서 이지혜는 갑작스러운 태리의 고열에 며칠간 간호하며 함께 힘든 시간을 보내기도 했다.

문재완 역시 "우리 와이프 너무 힘들어 보였다. 태리가 이번에 아파서 마음이 아팠다"고 밝혔다.

한편 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있으며, SNS와 유튜브 채널을 통해 활발히 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com

