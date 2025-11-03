이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스

|
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정 이병헌 부부의 아들 준후 군의 얼굴이 공개돼 화제다.
초등학교 4학년인 준후 군은 엄마 아빠를 골고루 빼닮은 수려한 외모에 듬직한 체격을 갖추고 있어 눈길을 끈다.
해당 사진을 본 네티진들은 "이민정, 이병헌 얼굴이 둘 다 보인다" "정말 딱 반반 닮았다" "눈매는 이민정이고, 하관은 이병헌을 많이 닮았다" "벌써부터 배우상" 등의 반응을 보였다.
현재 이민정은 개인 유튜브 채널을 통해 그동안 베일에 싸였던 사생활을 오픈하며 대중과 소통하고 있다. 첫째 아들 준후 군은 자주 등장하지만, 얼굴은 공개하지 않고 있다.
그러면서 이민정은 "근데 또 준후가 유소년 농구를 하기 때문에 사실 보려면 볼 수 있다. 아들과 농구대회 가면 나는 딴 짓하고 있어서 못 봤는데 사람들 목소리가 뒤에서 들린다. '저기 있네~ 얼굴 딱 아빠네~쟤가 이준후네~'라며 아들을 알아본다"고 벌써 얼굴을 알아보는 사람들이 있다고 언급하기도 했다.
