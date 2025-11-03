윤민수, 80평대 자가-40억 건물 재산분할 입 열었다 "예쁘게 합의"[…

백지은 기자
기사입력 2025-11-03 06:00
'100억 빚' 임채무, '두리랜드'에 1천만원 투자..2억 거북이 구입 욕심 ('당나귀 귀')
지예은, '런닝맨' 복귀 방송서 결국 오열..."호르몬 문제 있어 자꾸 울컥해"
하하, 유재석에 욕설 "아 XX 돌아버리겠네"...'극혐 스타일링'에 분노 폭발 (런닝맨)
김연지, ♥유상무 대신 캐리어 빨래 정리.."가사도우미냐" 팬들 일침
아웃사이더, '파충류 숍' 사장으로 변신 "특수동물 전임 교수됐다"
"말이 안된다. 난 팔이 안올라가던데..." 같은 선발이라 더 충격. 원태인이 4650억원 투수에게 "가성비 좋다"고 한 이유[고양 인터뷰]
18년 만에 첫 감격 우승...그런데 왜 롯데 유니폼을 입고 시상식에 등장했을까
'토트넘, 이제 정신이 좀 들어?' 손흥민 빠지니 바로 삼류팀 전락, 최악 경기력+선수들은 감독 무시
[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다
광주 수문장 김경민 작심비판, "광주월드컵경기장에서 뛰면 화가 난다. 어떻게 관리하는 건가!"