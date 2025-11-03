아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살…

[스포츠조선 이유나 기자]오늘(3일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 339회에는 전직 아이돌 출신 사연자가 출연해, 은둔 생활과 투자 실패로 빚을 포함해 약 1억 8천만 원을 잃은 사연을 털어놓는다.
사연자는 그룹 '마스크'에서 서브 보컬로 활동했다. 사연자는 데뷔곡 활동 후 다음 앨범 준비 중이던 어느 날, 주인 모를 우산을 들고 내려갔다가 팀 내 멤버에게 폭언과 폭행을 당했다고 회상한다. 사연자는 "억울한 마음에 말을 걸자, 형이 우산을 벽에 내리치고 머리와 얼굴을 쳤다"라며 팀 탈퇴로 이어진 사건을 고백한다.
그 후 1~2년간 집에만 머무르며 은둔 생활을 했다는 사연자는, 전기차 주식이 흥행할 때 남은 전 재산 500만 원으로 올인해 2배 수익을 냈지만, 이후 부모님의 부탁으로 대출을 받아 투자하면서 연달아 손실을 겪었다고 한다. 결국 남은 돈으로 코인 선물 투자에도 도전했지만, 또 실패하며 빚을 합쳐 1억 8천만 원을 잃었다고 밝힌다.
현재 사연자는 유튜브 라이브 스트리밍을 통해 수익을 내고 있다고 전했다. 그는 "월 465만 원을 갚으면서도 50만 원 정도는 제 삶을 위해 쓸 수 있다"라고 설명하며, 몇 안 되는 시청자들의 후원 덕분이라고 덧붙인다.
사연자는 솔직하게 무대에 대한 미련과 갈망을 털어놓기도 한다. 하지만 이를 들은 보살들은 현실적인 조언을 잇는다. 서장훈은 "이제 스물일곱이고 빚밖에 없는 상황이면, 방송 시간 줄이고 아르바이트를 구해 습관을 바꿔야 한다"라며 카페·옷 가게 등 사람을 상대하는 직업을 추천한다. 이어 이수근은 "언제든지 무대에 서도 최고의 무대를 보여주겠다는 준비가 되어 있어야 그리워할 자격이 있다고 생각하거든? 개뿔도 없는데 자꾸 뭐 하고 싶다 하지 말고 자기 계발해"라고 단호히 조언하는 모습을 보인다.
사연자는 방송 중 노래를 선보이기도 한다. 이에 서장훈은 목소리와 실력을 인정하면서도, 지금의 나이와 환경을 고려했을 때 기회를 기다리기만 하면 안 된다고 조언한다. 그러나 이어서 "나쁜 마음만 먹지 않는다면 너는 성공해. 내가 그렇게 봤어"라며 따뜻한 응원도 함께 전한다.
이 외에도 신혼여행을 다녀온 후 파혼했다는 사연, 짠순이 아내가 고민이라는 20살 차 국제 부부의 사연 등은 오늘(3일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 확인할 수 있다. 또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 주요 온라인 채널(유튜브, 페이스북 등) 및 포털 사이트에서도 찾아볼 수 있다.