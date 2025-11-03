"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)

기사입력 2025-11-03 08:10


[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 '두리랜드'의 후계자 자리를 노리는 임채무의 귀여운 손자가 등장해 사랑스럽고 당찬 매력을 발산했다.

지난 2일(일) 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 안상은, 이하 '사당귀') 329회는 최고 시청률 6.5%를 기록하며, 178주 연속 동 시간대 예능 1위의 기세를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

이 날 방송에서는 임채무의 손자이자 임고운 실장의 아들 심지원이 등장해 눈길을 끌었다. 심지원은 '두리랜드' 2층 블록방의 바닥재가 조금 흔들린다는 건의를 시작으로, 어린이들이 썰매를 탈 때 조금 위험할 수도 있다며 직접 썰매를 타고 내려오는 등 시설 점검에 적극적으로 나서 임채무를 흐뭇하게 했다.

이후 임채무는 손자 심지원, 임고운 실장과 함께 '두리랜드'에 새로 맞이할 동물을 구입하기 위해 파충류 전문샵을 찾았다. 그 곳에서 래퍼 아웃사이더가 가족을 맞이해 궁금증을 더했다. 아웃사이더는 연예인 최초로 양서파충류 홍보대사로 임명된 것에 이어 특수동물전공 전임교수로 활약하는 등 제2의 삶을 살고 있었다. 아웃사이더는 그린 바실리스트, 테구, 알다브라 코끼리 거북이 등 방문객들의 마음을 사로잡을만한 동물을 추천했다. 임채무는 가장 큰 거북이의 분양가가 1억5천만원에서 2억 가량 한다는 아웃사이더의 말에 "이 놈들이 내 몸값보다 더 비싸다"면서 "내가 직접 아프리카에 가서 잡아 와야겠다"고 말해 웃음을 안겼다.

다양한 동물 구경을 마친 후 백숙을 먹으러 간 임채무와 직원들은 음식을 맛있게 먹으며 도란도란 얘기를 나눴다. 심지원이 배우가 꿈이라고 하자 임고운 실장은 "배우는 정말 어려운 직업이다. 내가 어렸을 때 촬영 전 아빠는 편하게 누워서 주무시지 못했고 물도 마음껏 못 마셨다"면서 "너무 바빠서 내 졸업 사진에는 아빠가 함께 한 적이 없다"며 아쉬움을 드러냈다. 그러자 임채무는 "아이가 어렸을 때는 활동하느라 바빠서 함께할 시간이 정말 없었다. 아버지로서 소홀했던 지난 날이 지금은 미안하다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.

심지원은 '두리랜드' 후계자로서의 야망도 드러내 웃음을 안겼다. 심지원은 임채무에게 "두리랜드를 언제까지 운영하실 거냐"고 물었고, 임채무는 "25년만 더 운영하고 싶다"고 답했다. 그 말에 심지원은 "저한테 물려 주실 거에요?"라고 단도직입적으로 물었다. 그러자 임채무는 "물려주는 건 안 한다. 이루고자 하는 것이 있으면 노력으로 직접 쟁취해야 한다. 물려받은 건 지속하기 어렵다"며 확고한 경영철학을 드러내 감동을 안겼다.


한국어 특강을 위해 튀르키예로 향한 전현무와 엄지인, 허유원, 정호영은 현지의 국민MC라 불리는 알리샨의 프로그램 '알리샨과 함께 삶의 미소를'에 출연하는 영광을 누렸다. 특히 전현무는 이날 등장부터 압도적인 춤사위를 선보이는가 하면, 자신을 소개하면서 "나도 튀르키예 남자들만큼 털이 많다"며 가슴털을 드러내 폭소를 유발했다. 정호영이 양고기에 한국의 매운맛을 접목한 '양고기 제육볶음'을 선보인 가운데 튀르키예 국민MC 알리샨과 한국의 국민MC 전현무의 맵부심 대결도 관심을 모았다. 전현무는 청양고추보다 3~5배는 맵다고 알려진 튀르키예 사만다 고추를 덥석 집어 먹고는 "매운데 참을 만 하다"며 몸서리치는 춤으로 매운맛을 승화시켜 재미를 더했다.

무사히 생방송을 마치고 우중 달리기까지 마친 전현무와 정호영은 고단함을 날리기 위해 튀르키예의 전통 목욕탕 '하맘'을 찾았다. 따뜻한 사우나에서 나른함을 즐긴 것도 잠시, 전현무와 정호영은 남다른 기골의 세신사들에게 전통 세신을 받기 시작했다. 세신사들은 전현무와 정호영의 몸을 사정없이 때리는 '매운 손맛 마사지'를 선보이는가 하면 비누를 잔뜩 묻힌 몸을 360도 연속으로 회전시키는 등 고급기술을 시전하며 두 사람의 혼을 빼놓기에 이르렀다. 전현무는 "생각보다 아프지 않고 정말 시원했다. 한국에 이런 곳이 있으면 일주일에 두 번은 올 것 같다"며 매운 손맛 마사지에 만족감을 드러냈다.


K-아나즈와 정호영은 튀르키예에서 코디네이터를 담당한 핫산의 친구 결혼식에 초대돼 행사장을 찾았다. 신랑과 신부를 위해 미리 금화를 준비해 선물한 네 사람은 축가로 '아모르파티'까지 열창, 미래를 축복하며 한국의 흥을 전파했다.

한편 황희태 유도 국가대표 감독은 선수들을 위해 또다른 '지옥훈련'을 준비해 관심을 모았다. 웨이트 트레이닝장에 모인 유도 국가대표 선수들은 로프, 덤벨, 상하 복근운동을 반복하며 메달을 위한 담금질에 여념이 없었다. 선수들이 조금씩 지쳐가자 황희태 감독은 "내가 선수일 때는 한 번도 쉬지 않고 복근운동을 20개씩 했다"고 말했다. 그러자 전현무와 박명수는 "말만 그렇게 하지 말고 증거영상을 제출해 달라"라며 황희태 감독과 티키타카 입담을 펼쳐 웃음을 선사했다.

운동의 강도가 높아지고 선수들이 힘들어하자 황희태 감독은 즉석 대결을 제안했다. 송민기 선수는 45kg짜리, 황희태 감독은 52kg짜리 덤벨을 양손에 들고 반환점을 빨리 도는 사람이 이기는 대결이었다. 선수들은 송민기 선수가 이길 경우 훈련을 바로 끝내 달라는 조건을 내걸었다. 하지만 총 무게 104kg의 덤벨을 든 황희태 감독이 여유롭게 우승하며 녹슬지 않은 체력을 과시했다. 황희태 감독은 "노병은 죽지 않는다"며 '명언 자판기'의 면모를 드러내 웃음을 안겼다.

힘든 훈련을 마치고 황희태 감독은 제자들을 위해 400만원 상당의 소고기를 준비했다. 황희태 감독은 선수들을 향해 "2026년 아시안 게임이 얼마 남지 않았는데 잘 먹고 힘내서 좋은 성적 거둘 수 있었으면 좋겠다"고 격려하며 훈훈함을 자아냈다.

한편 이날 방송 이후 각종 커뮤니티와 SNS에서는 "임채무 손자 귀엽다", "거북이 가격에 깜짝 놀람", "아웃사이더가 왜 여기서 나와? 파충류 전문가라니 신기하네", "전현무랑 정호영 튀르키예 마사지 받는 거 웃겨. 세신사들의 찰진 손길 한번 받아보고 싶다", "황희태 감독 한 손에 시멘트 한포대 무게를 들고 가네! 황소 별명 인정", "유도 국가대표팀 화이팅!" 등 뜨거운 반응이 이어졌다.

한편 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 KBS 2TV에서 방송된다.

사진 제공｜KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

lyn@sportschosun.com

