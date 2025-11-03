‘GD 파워’ 세계 정상 홀렸다! APEC 무대 뒤집은 K팝 외교의 끝판…

|
[스포츠조선 이유나 기자]G-DRAGON이 APEC 정상회의에서 유일무이한 역사적 무대를 선보였다. 그의 퍼포먼스는 K-POP을 넘어 예술로 세계를 잇는 '문화 외교'의 상징적 장면으로 기록됐다.
특히 그는 전통 '갓'을 현대적으로 재해석한 모자와 레드 나비넥타이, 블루 턱시도 커머밴드, 화이트 선이 포인트가 되는 블랙 벨벳 수트로 태극기를 형상화한 감각적인 패션 센스를 선보였다. 한국적 감각과 세계적 품격이 조화를 이루는 그의 스타일은 단숨에 세계 정상들의 시선을 사로잡으며 무대의 품격을 한층 높였다.
이에 알베르토 반 클라베렌 칠레 외교 장관, 마크 카니 캐나다 총리 등 정상들은 일제히 휴대전화를 꺼내 그의 무대를 촬영하며 감탄하는 모습 등이 포착되기도 했다. 또한 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 나란히 앉아 화기애애하게 공연을 관람하는 모습이 큰 화제가 된 가운데, 문화가 외교의 새로운 다리가 될 수 있음을 보여줬다.
G-DRAGON은 샤넬, 루이비통 등 글로벌 럭셔리 하우스와의 긴밀한 관계를 통해 패션과 예술의 경계를 허물며 트렌드를 선도하는 아티스트로 자리매김했다. 남성 아티스트임에도 샤넬의 여성복과 공용복을 자유롭게 소화하고, 트위드 재킷·데님·가죽 팬츠를 조화시켜 하이패션과 스트리트웨어를 자연스럽게 결합했다. 그의 독보적인 스타일은 젠더의 경계를 초월한 '젠더리스 감각'으로 평가받으며 주얼리, 네일아트 등 다양한 아이템을 통해 국내외 팬과 소비자의 폭넓은 관심을 끌었다. G-DRAGON은 한국적 미학을 세계 트렌드로 승화시킨 대표적 인물로 손꼽힌다.
음악적으로도 G-DRAGON은 세대와 장르, 문화를 아우르는 혁신가로 자리매김하고 있다. 'One of a Kind', '삐딱하게 (Crooked)', '무제(無題) (Untitled, 2014)' 등 실험적 시도와 철학적 메시지를 결합한 대표곡들을 통해 대중음악의 지평을 넓혀왔다. 8년 만에 발표한 세 번째 정규 앨범 'Ubermensch'는 발매 첫날 63만 장 이상을 판매하며 자신의 기존 최고 기록을 경신했고, 28개국에서 iTunes 앨범 차트 1위를 차지하며 글로벌 영향력을 입증했다. 한국에 이어 도쿄돔에서 포문을 연 월드투어는 전석 매진을 기록했으며, 이어진 각국 투어 역시 매진 행렬을 이어가며 압도적 티켓 파워를 과시했다.
더욱이 K-POP 아티스트 최초로 미국 라스베이거스의 세계 최대 몰입형 LED 돔 스피어(Sphere)에서 하나금융그룹의 광고 캠페인이 온에어 되며, 문화와 기술, 예술을 아우르는 글로벌 아이콘으로서의 위상을 재확인시켰다.
G-DRAGON은 가수로서의 활동을 넘어 디자이너이자 기획자, 크리에이터로서 K-POP을 하나의 K-CULTURE로 확장시키며, 한국 대중문화의 예술성과 창의성을 세계 외교무대까지 끌어올렸다. 이번 APEC 무대는 단순한 공연을 넘어, 음악이 외교의 언어로 기능할 수 있음을 보여준 결정적 장면이자, G-DRAGON이 '평화를 노래하는 아티스트'로서 전 세계에 던진 울림 있는 메시지로 기록될 것이다.
한편, G-DRAGON은 지난 3월 한국 공연을 시작으로 전 세계를 순회 중인 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch]'의 막바지 여정을 이어가고 있다. 그는 지난 1일과 2일 대만 타이베이에서 앙코르 콘서트를 개최, 양일간 전석 매진을 기록하며 현지 팬들의 뜨거운 환호 속에 대만을 다시 한 번 열광시켰다. 앙코르 콘서트임에도 양일간 7만 6천 여 관객을 동원하는 등 유례없는 인기를 과시했으며, 이어 오는 8일 베트남에서도 지난 'K-STAR SPARK IN VIETNAM 2025' 이후로 첫 월드투어를 개최, 현지 기업들까지 베트남 전역을 들썩이게 한 'GD파워'를 또 한번 경험할 수 있을 전망이다.
특히 오는 12월 12일부터 14일까지 3일간 서울 고척스카이돔에서 펼쳐지는 파이널 공연은 전 세계 16개 도시를 순회한 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch]'의 대미를 장식할 피날레 무대로, K-POP의 정점을 증명할 압도적 피날레로 기대를 모은다. 이번 서울 앙코르 공연에는 쿠팡플레이가 프레젠팅 파트너로 참여하며, 티켓 예매는 11월 10일 팬클럽 선예매, 11일 일반 예매로 진행, 국내는 쿠팡플레이 모바일 앱, 해외는 인터파크 글로벌을 통해 단독 예매할 수 있다.
그런가 하면 G-DRAGON은 아티스트 최초로 음악과 패션, 미디어 아트를 결합한 글로벌 미디어 전시 'G-DRAGON Media Exhibition : Ubermensch' 투어를 선보이며, VR과 첨단 미디어 테크를 접목한 인터랙티브 공간에서 관람객이 직접 체험할 수 있는 새로운 K-CULTURE 경험을 제공하고 있다. 이는 그의 음악과 예술 세계를 미디어 언어로 확장하며 시각화한 상징적 사례로 주목받고 있으며, K-POP 아티스트 중에서도 매우 이례적이고 혁신적인 시도로 평가받고 있다. 현재까지 서울, 도쿄, 타이베이, 홍콩, 오사카, 마카오, 싱가포르 등 주요 도시에서 성황리에 개최됐으며, 계속해서 이어 나가고 있다.
