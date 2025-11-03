‘미우새’ 임원희 “재산분할 無, 집도 추억도 다 정리했다” 솔직 고백[SC리뷰]

기사입력 2025-11-03 08:43


[스포츠조선 조민정 기자] 임원희가 '미운 우리 새끼'에서 자신의 이혼 경험을 솔직하게 털어놨다.

2일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 임원희, 윤민수, 김희철이 한자리에 모여 결혼과 이혼에 대한 현실 토크를 나눴다.

이날 김희철은 "1년 살다 이혼할 때와 10년 살다 이혼할 때 재산 나누는 금액이 다르다더라"며 임원희에게 이혼 당시 재산 분할 여부를 물었다. 임원희는 "그런 건 별로 없었다. 기간이 짧아서 그런가"라고 담담하게 답했다. 이어 임원희는 "가구 같은 건 다 버렸다. 추억도 추억대로 없어지는 게 맞다고 생각했다"고 고백했다.

"같이 살던 집은 전 아내가 나갔다"고 덧붙이며 미련 없는 모습으로 눈길을 끌었다.

결혼 20년 만에 이혼한 윤민수는 "재산은 각자 필요한 것만 나눴고 소송 없이 합의를 잘했다"고 밝혀 또 다른 현실을 전했다.

임원희는 윤민수에게 "나는 이혼 후 3년 동안은 새로운 사람 만날 생각이 없었다. 4~5년 차쯤 '만나볼까' 했지만 그때는 이미 늦은 거다. 나이가 들었다"며 진솔한 조언도 건넸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

