장기용 “정말 설??蔑?..♥안은진과 대본 밖 ‘기습 키스’한 이유 (키…

기사입력 2025-11-03 09:33


[스포츠조선 이유나 기자]'키스는 괜히 해서!'가 장기용을 설레게 했다.

11월 12일 수요일 밤 9시 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(극본 하윤아, 태경민/연출 김재현, 김현우/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. 2025년 핫한 두 배우 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 키스부터 시작하는 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스를 예고하며 관심을 모으고 있다.

무엇보다 로맨스 장인 장기용에 대한 기대가 뜨겁다. 장기용은 깊은 눈빛, 중저음의 목소리, 섬세한 감정선 등 로맨스 장르에서 유독 빛이 나는 배우이다. 그런 장기용이 '키스는 괜히 해서!'에서 남들에게는 한없이 차가워 보이는 완벽남이지만 사랑하는 여자 앞에서는 속수무책으로 흔들리는 남자주인공 역을 맡은 것이다. 많은 예비 여성 시청자들의 마음이 기대로 설렐 수밖에 없는 것.

이쯤에서 장기용의 이야기를 직접 들어봤다. 왜 '키스는 괜히 해서!'를 선택하게 됐는지, 장기용이 직접 연기하며 느낀 남자주인공 공지혁은 어떤 인물이며 어떤 매력을 가지고 있는지 등. 알고 보면 '키스는 괜히 해서!' 속 장기용이 그리는 공지혁 캐릭터의 매력이 더욱 짜릿하게 느껴질 것이다.

먼저 장기용은 '키스는 괜히 해서!' 출연 이유에 대해 "김재현 감독님과 예전에 잠깐이나마 호흡을 맞춘 적이 있다. 그때 느낌이 정말 좋아서 '언젠가 좋은 작품으로 호흡을 더 맞춰볼 수 있으면 좋겠다'는 생각을 했다. 그런데 '키스는 괜히 해서!'의 시나리오를 접하게 됐다. 대본이 정말 재미있었다"라며 "그래서 많이 설슌 것 같다"라고 밝혔다.


이어 장기용은 자신이 연기한 공지혁에 대해 "공지혁은 냉철하고 시크한 캐릭터이다. 그런데 사랑하는 여자 앞에서는 순수하고 순진한, 아이 같은 면이 있다. 또 사랑 앞에서는 매우 솔직한 사람이다. 일도 사랑도 불 같이 하는 사람. 그 부분이 굉장히 매력적인 것 같다"라고 표현했다. 흔히 말하는 '갭'을 느낄 수 있는 캐릭터, 설명만으로도 장기용이 그릴 공지혁 캐릭터에 대한 흥미가 치솟는다.

앞서 지난달 24일 방송한 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 -비서진'에서는 안은진 장기용이 출연해 대본에 없는 키스신을 요구한 사연까지 공개했다.

안은진은 새 드라마에 대해 "키스를 정말 많이 하는 드라마다"라며 웃음을 터뜨렸다. 이에 김광규가 "대본에 없는 키스신을 직접 요청한 적 있느냐"고 묻자, 안은진은 "있다. 흐름을 보니까 키스신이 들어가면 더 좋을 것 같았다"며 "기용이한테도 괜찮겠냐고 물어봤다"고 솔직하게 털어놨다.


안방극장 여심을 뒤흔들 로맨스 장인 장기용의 매력에 푹 빠져들 시간 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는
11월 12일 수요일 밤 9시 첫 방송된다.

사진 제공 = SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'

연예 많이본뉴스
1.

아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살)

2.

이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스

3.

이창훈 "군대 갔을 때 아내는 4살이었다"...'충격적인 나이차' 러브스토리

4.

오마이걸 미미, 외모 설움 고백 "단체광고서 혼자 제외, 대기실에 남겨졌다"[SC리뷰]

5.

"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)

