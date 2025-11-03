장기용 “정말 설??蔑?..♥안은진과 대본 밖 ‘기습 키스’한 이유 (키…

|
[스포츠조선 이유나 기자]'키스는 괜히 해서!'가 장기용을 설레게 했다.
이쯤에서 장기용의 이야기를 직접 들어봤다. 왜 '키스는 괜히 해서!'를 선택하게 됐는지, 장기용이 직접 연기하며 느낀 남자주인공 공지혁은 어떤 인물이며 어떤 매력을 가지고 있는지 등. 알고 보면 '키스는 괜히 해서!' 속 장기용이 그리는 공지혁 캐릭터의 매력이 더욱 짜릿하게 느껴질 것이다.
먼저 장기용은 '키스는 괜히 해서!' 출연 이유에 대해 "김재현 감독님과 예전에 잠깐이나마 호흡을 맞춘 적이 있다. 그때 느낌이 정말 좋아서 '언젠가 좋은 작품으로 호흡을 더 맞춰볼 수 있으면 좋겠다'는 생각을 했다. 그런데 '키스는 괜히 해서!'의 시나리오를 접하게 됐다. 대본이 정말 재미있었다"라며 "그래서 많이 설슌 것 같다"라고 밝혔다.
앞서 지난달 24일 방송한 SBS 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 -비서진'에서는 안은진 장기용이 출연해 대본에 없는 키스신을 요구한 사연까지 공개했다.
안은진은 새 드라마에 대해 "키스를 정말 많이 하는 드라마다"라며 웃음을 터뜨렸다. 이에 김광규가 "대본에 없는 키스신을 직접 요청한 적 있느냐"고 묻자, 안은진은 "있다. 흐름을 보니까 키스신이 들어가면 더 좋을 것 같았다"며 "기용이한테도 괜찮겠냐고 물어봤다"고 솔직하게 털어놨다.
