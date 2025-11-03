'18세 나이차' 이정재·임지연, 첫 만남은 경찰서行..'얄미운 사랑' 오늘(3일) 첫방송

[스포츠조선 문지연 기자] '얄미운 사랑' 이정재, 임지연이 18세 나이차를 뚫고 만난다.

tvN 월화드라마 '얄미운 사랑'(정여랑 극본, 김가람 연출) 측은 3일 첫 방송을 앞두고, 임현준(이정재)과 위정신(임지연)의 황당한 첫 만남이 담긴 스틸컷을 공개했다. 여기에 임현준을 향한 박병기(전성우)의 폭풍 구애의 현장까지 포착돼 호기심을 더한다.

'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리가 색다른 웃음 속 공감과 설렘을 선사한다. 여기에 '굿파트너' '알고있지만' 등 장르를 넘나들며 활약한 김가람 감독과 '닥터 차정숙'으로 신드롬을 일으킨 정여랑 작가가 의기투합해 보법 다른 재미를 책임진다. 특히 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜 등 믿고 보는 배우들이 빚어낼 시너지에도 이목이 집중되고 있다.

첫 방송을 앞두고 공개된 사진은 임현준과 위정신의 황당한 첫 만남으로 눈길을 끈다. 어쩐 일인지 위정신은 경찰서에서 눈물 쏟기 1초 전이고, 임현준은 정체도 사연도 알 수 없는 위정신의 돌발 행동에 당혹스러운 표정이다. 과연 임현준과 위정신이 통성명도 하기 전 경찰서로 향하게 된 사연은 무엇일지, 첫 만남부터 범상치 않은 두 사람의 인연의 시작이 더욱 궁금해진다.

이어진 사진 속 대본에 집중한 '인쇄소 사장' 임현준과 옆자리에서 눈을 빛내는 '영화과 학생' 박병기의 모습이 흥미롭다. 대본 제본을 맡기러 왔던 박병기는 자신의 졸업 작품 '착한형사 강필구'의 주인공으로 임현준을 점 찍은 채 그야말로 폭풍 구애를 보내기 시작한다고. 때와 장소를 가리지 않고 이어지는 박병기의 캐스팅 열정에 질려버린 임현준의 표정이 웃음을 자아낸다. 운명처럼 찾아온 인생작 '착한형사 강필구'와 국민 배우 임현준의 첫 만남은 어떤 모습일지도 이목이 집중된다.

'얄미운 사랑' 제작진은 "3일 방송되는 1회에서는 인쇄소를 운영하며 조용하게 살아가던 임현준의 인생에 새로운 폭풍이 불어오기 시작한다. 그의 삶을 송두리째 바꾼 예측 불가한 사건들을 기대해 달라"면서 "첫 회부터 보법 다른 유쾌한 웃음이 몰아칠 것"이라고 전했다.

한편, tvN 월화드라마 '얄미운 사랑'은 3일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

