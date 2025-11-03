유명 유튜버, 택시기사에 성폭행 피해 고백 "내가 왜 숨겨야 돼" 오열

|
[스포츠조선 이우주 기자] 21만 유튜버 곽혈수가 성폭행 피해를 당했다고 고백했다.
곽혈수는 "결론부터 말씀 드리자면 저는 성폭행을 당했다"며 "친구랑 술을 마시고 집을 가기 위해 택시를 탔다. 술을 많이 마신 상태라 택시에서 정신을 잃었다. 근데 택시기사가 저희 아파트 주차장에 택시를 주차시키고 뒷좌석에 넘어와서 저를 성폭행했다"고 지난해 5월 피해를 입었다고 고백했다.
|
긴 소송 과정에 더 힘들다는 곽혈수는 "경찰이 저한테 '성폭행 당할 때 왜 신고 안 했냐'더라. 본인이 직접 당해보면 바로 신고할 수 있을 거 같냐. 안 된다고. 제가 바로 침대에서 눈뜨자마자 신고했는데 달라지는 게 없다. 나만 더 힘든 거 같다"며 오열했다.
곽혈수는 "저는 제가 잘못한 게 없다고 생각한다. 그냥 앞으로 정신 건강 잘 챙기면서 몸 건강 챙기는 영상 올리고 싶다. 밝은 척 안 하고 우는 날이면 우는 거 올리고"라며 "그냥 저는 버틴다는 걸 보여주고 싶다"고 밝혔다.
곽혈수의 용기 있는 고백에 개그우먼 강유미도 "꺼내주신 용기 감사하다"며 79,000원을 후원하며 응원했다.
한편, 21만 명이 넘는 구독자를 보유하고 있는 곽혈수는 일상, 다이어트 과정 등을 공개하며 사랑 받은 유튜버다.
