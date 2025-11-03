[공식] '만 28세' 여진구, 12월 카투사 입대한다…"입소 장소·시간…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 여진구가 12월부터 병역의 의무를 이행한다.
한편 1997년생인 여진구는 올해 만 28세로, 2005년 영화 '새드 무비'로 데뷔했다. 그는 입대를 앞두고 자카르타, 도쿄, 오사카, 청두, 상하이, 타이베이에서 팬미팅을 개최했으며, 지난 1일 스카이아트홀에서 서울 팬미팅을 열고 팬들과 만났다.
안녕하세요, 여진구 배우의 군복무 관련하여 안내드립니다.
배우 여진구가 카투사(KATUSA: Korean Augmentation to the United States Army)에 선발되어 12월 15일 월요일부터 약 1년 6개월간 복무를 하게 되었습니다.
훈련소 입소식은 다수의 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼, 구체적인 입소 장소와 시간은 공개하지 않습니다. 당일 현장 방문은 삼가 주시길 정중히 부탁드립니다.
배우 여진구를 향해 보내주시는 관심 언제나 감사드리며, 건강히 국방의 의무를 마치고 한층 성숙한 모습으로 돌아올 그날까지, 변함없는 응원과 격려 부탁드립니다.
감사합니다.
