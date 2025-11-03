[공식] 성시경 측 "전 매니저, 회사 배신 맞다..피해 범위 확인중" …

|
[스포츠조선 이유나 기자] 가수 성시경 소속사가 전 매니저가 회사 신뢰를 깬 것이 맞다고 인정했다.
앞서 보도에서 성시경이 10년 넘게 동고동록한 매니저의 배신 행위로 성시경과 관련된 외주업체 및 관계자들에게 금전적 피해가 발생한 것으로 알려졌다.
해당 매니저는 지난 소속사 시절부터 성시경과 함께하며 공연, 방송, 광고, 행사 등 다양한 실무를 담당해 왔다. 오랜 시간 쌓은 신뢰와 호흡 속에서 통상적인 업무를 진행해왔으나, 최근 과정에서 문제를 일으키며 피해가 발생했다. 정확한 피해액은 공개되지 않았으나 결코 적지 않은 금액인 것으로 전해졌다.
한편 성시경은 2000년 데뷔해 '넌 감동이었어' '거리에서' '너의 모든 순간' 등을 히트시켰다.
이하 성시경 소속사 공식 입장
안녕하세요. 에스케이재원(주) 입니다.
금일 보도된 성시경 전 매니저 관련 내용에 대해 말씀드립니다.
성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인되었습니다.
당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인중입니다. 현재 해당 직원은 퇴사한 상태입니다.
당사는 관리, 감독 책임을 통감하며, 동일한 사례가 재발하지 않도록 내부 관리시스템을 재정비 중입니다.
아티스트를 사랑해주시는 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드립니다.
감사합니다.
