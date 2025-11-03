'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025', 글로벌 e스포츠 축제를 입증하며 성료

기사입력 2025-11-03 10:41


'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025', 글로벌 e스포츠 축제를 …



컴투스는 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(이하 SWC2025)'의 월드 파이널 무대를 성황리에 마무리하며 전세계가 함께 하는 e스포츠 축제의 진면모를 다시 한번 선보였다고 밝혔다.

'SWC'는 '서머너즈 워: 천공의 아레나' 최강자를 가리는 글로벌 e스포츠 대회로, 올해 9년째 전 세계 유저들이 게임으로 교류하고 즐거움을 나누는 소통의 장으로 펼쳐졌다. 지난 6월부터 10월까지 아시아퍼시픽·유럽·아메리카 지역 등으로 나눠 선수 선발과 온라인 예선, 오프라인 지역 컵을 진행했으며, 지난 1일 오후 9시(한국시각) 월드 파이널에서 12명의 최정예 선수들의 대결로 우승컵의 주인공을 가렸다.

전세계 팬들과 함께 성장해온 'SWC'는 올해 마지막 무대인 월드 파이널을 '서머너즈 워' 인기가 뜨거운 프랑스에서 2019년 이후 6년 만에 개최해 더욱 의미를 더했다. 무대가 마련된 파리 라 센 뮈지칼 앞에는 궂은 날씨에도 이른 아침부터 몰린 관람객들이 장사진을 이뤘고 유럽은 물론 아시아, 미주까지 세계 각지에서 친구, 가족 등 다양한 단위로 방문한 관람객들이 곳곳에서 사진을 촬영하고 여러 이벤트에도 참여하며 세대와 지역을 넘어선 축제를 만끽했다고 컴투스는 강조했다.

12명의 선수들은 싱글 엘리미네이션 토너먼트로 승부를 가렸으며, 8강 1·2라운드와 4강, 그리고 결승전까지 치러진 가운데 아시아퍼시픽 컵 2연패의 주인공 PU가 역대 대회 2회 우승자 LEST, 미주 지역 강자 PANDALIK3와 유럽 컵 1위 RAXXAZ 등 강력한 경쟁자들을 제치고 우승의 영예를 안았다. 우승컵의 주인공이 된 챔피언 PU, 준우승자 RAXXAZ, 공동 3위 PANDALIK3·GUTSTHEBERSERK에게는 총상금 14만 달러(약 2억 원)와 메달이 수여됐다.

컴투스는 이번 파리 월드 파이널의 성공적인 개최를 통해 글로벌 대표 모바일 e스포츠의 면모를 다시 한번 보여줬다고 자평했다. '서머너즈 워'의 글로벌 확장과 세계 유저들에게 더 큰 재미와 교류의 장을 선사해야 한다는 전략으로 출범한 SWC는, 2017년 첫 개최 이후 매해 규모를 넓히며 전세계 유저들이 가장 사랑하는 행사로 자리매김하고 있다. 컴투스는 향후 'SWC'를 통해 온오프라인을 이으며 게임의 즐거움을 확장하고, 문화·스포츠·팬 커뮤니티를 아우르는 화합의 장을 전개하며 세계 무대에서 K-게임의 영향력을 한층 넓혀 나갈 계획이라고 강조했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살)

2.

이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스

3.

이창훈 "군대 갔을 때 아내는 4살이었다"...'충격적인 나이차' 러브스토리

4.

오마이걸 미미, 외모 설움 고백 "단체광고서 혼자 제외, 대기실에 남겨졌다"[SC리뷰]

5.

"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)

연예 많이본뉴스
1.

아이돌 시절 폭행 당하고 은둔 생활.."주식·코인 빚 1억8천"(물어보살)

2.

이민정♥이병헌 아들, 농구대회서 실물 포착..11살인데 배우 포스

3.

이창훈 "군대 갔을 때 아내는 4살이었다"...'충격적인 나이차' 러브스토리

4.

오마이걸 미미, 외모 설움 고백 "단체광고서 혼자 제외, 대기실에 남겨졌다"[SC리뷰]

5.

"두리랜드 안 물려줘"..임채무, 손자 상속 야심에 단칼 선언 (사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌파할까

2.

"야마모토 팔, 떨어져 나가지 않은게 신기", 日 MLB 도전 30년사 이제 사이영상 하나 남았다

3.

'10위→KS 준우승' 주장도 막막했던 출발…'최강 한화' 이제 현실이다, "상처 아닌 배움으로 남길"

4.

[오피셜]황희찬 나이스 대반전! '극적 속보'…'벤치 멤버 취급' 감독 경질→새 감독 체제서 기회 잡는다

5.

"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.