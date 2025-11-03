'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025', 글로벌 e스포츠 축제를 …

|
컴투스는 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(이하 SWC2025)'의 월드 파이널 무대를 성황리에 마무리하며 전세계가 함께 하는 e스포츠 축제의 진면모를 다시 한번 선보였다고 밝혔다.
전세계 팬들과 함께 성장해온 'SWC'는 올해 마지막 무대인 월드 파이널을 '서머너즈 워' 인기가 뜨거운 프랑스에서 2019년 이후 6년 만에 개최해 더욱 의미를 더했다. 무대가 마련된 파리 라 센 뮈지칼 앞에는 궂은 날씨에도 이른 아침부터 몰린 관람객들이 장사진을 이뤘고 유럽은 물론 아시아, 미주까지 세계 각지에서 친구, 가족 등 다양한 단위로 방문한 관람객들이 곳곳에서 사진을 촬영하고 여러 이벤트에도 참여하며 세대와 지역을 넘어선 축제를 만끽했다고 컴투스는 강조했다.
12명의 선수들은 싱글 엘리미네이션 토너먼트로 승부를 가렸으며, 8강 1·2라운드와 4강, 그리고 결승전까지 치러진 가운데 아시아퍼시픽 컵 2연패의 주인공 PU가 역대 대회 2회 우승자 LEST, 미주 지역 강자 PANDALIK3와 유럽 컵 1위 RAXXAZ 등 강력한 경쟁자들을 제치고 우승의 영예를 안았다. 우승컵의 주인공이 된 챔피언 PU, 준우승자 RAXXAZ, 공동 3위 PANDALIK3·GUTSTHEBERSERK에게는 총상금 14만 달러(약 2억 원)와 메달이 수여됐다.
컴투스는 이번 파리 월드 파이널의 성공적인 개최를 통해 글로벌 대표 모바일 e스포츠의 면모를 다시 한번 보여줬다고 자평했다. '서머너즈 워'의 글로벌 확장과 세계 유저들에게 더 큰 재미와 교류의 장을 선사해야 한다는 전략으로 출범한 SWC는, 2017년 첫 개최 이후 매해 규모를 넓히며 전세계 유저들이 가장 사랑하는 행사로 자리매김하고 있다. 컴투스는 향후 'SWC'를 통해 온오프라인을 이으며 게임의 즐거움을 확장하고, 문화·스포츠·팬 커뮤니티를 아우르는 화합의 장을 전개하며 세계 무대에서 K-게임의 영향력을 한층 넓혀 나갈 계획이라고 강조했다.