김민준, 지드래곤 덕분에 子 스타됐다.."내 직업 뭐냐고 물어"(4인용 …

|
[스포츠조선 이유나 기자]오늘(3일) 저녁 8시 10분 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'에서는 배우 박중훈 편이 방송된다.
박중훈은 절친과의 추억 토크에 이어 영화 '깜보'로 데뷔하게 된 비화를 공개한다. 그는 출연을 위해 영화사를 매일 찾아가 대걸레질도 하고 팬티만 입고 록키 흉내를 내며 재차 오디션을 본 뒤에야 합격 소식을 들을 수 있었다고 전한다. 이어 그는 배우 인생에 뗄 수 없는 동반자인 배우 안성기를 언급하며, 안성기가 자신을 각별히 챙긴 이유는 아버지 때문이라고 고백한다. 생전에 아버지가 안성기를 만나면 "중훈이 잘 부탁한다"라며 90도 허리 숙여 인사를 했었다고. 박중훈은 최근 안부 겸 안성기를 만나 그에게 감사 인사를 전하자 빙긋 웃는 모습에 울컥했던 사연도 공개해 현장을 감동시킨다.
|
김민준은 2019년 10월 지드래곤의 누나 권다미와 결혼해 2년 만인 2022년 2월 득남했다.
절친들과 함께 스타의 인생 한 편을 들여다보는 시간, 채널A '절친 토큐멘터리 4인용식탁'은 매주 월요일 저녁 8시 10분에 방송된다.
lyn@sportschosun.com