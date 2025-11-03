[공식] '세계의 주인' 2주 차 상영관 줄었지만 흥행 상승세 계속..벌…

[공식] '세계의 주인' 2주 차 상영관 줄었지만 흥행 상승세 계속..벌써 6만명 돌파

기사입력 2025-11-03 11:53


[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 2주 차 주말 관객의 뚜렷한 상승세를 보이며 6만 관객을 돌파했다.

독립예술영화 박스오피스 1위에 오른 화제작 '세계의 주인'이 개봉 2주차 주말을 지나며 6만 관객을 돌파해 윤가은 감독의 전작 '우리들'(5만3141명)과 '우리집'(5만6852명)의 기록을 가뿐히 뛰어넘었다.

'올해의 한국 영화'로 손꼽히며 언론과 평단, 관객들의 폭발적인 호평을 이끌어낸 '세계의 주인'이 개봉 첫 주 대비 상영관 수가 줄어든 상황에서도 꾸준한 관객 유입으로 흥행 상승세를 이어가고 있다.

특히, 개봉 첫 주 일요일이었던 10월 26일 16.2%의 좌석판매율을 기록했던 것에 이어, 2주 차 수요일인 10월 29일에는 오히려 이를 상회하는 19.1%의 좌석판매율을 달성하며 강력한 입소문 저력을 입증했다. 이어진 2주 차 주말(금~일) 동안에는 총 1만7724명의 관객을 동원, 주말 평균 좌석판매율 15.4%를 기록했다.

뿐만 아니라 '세계의 주인'은 현재 전체 박스오피스 10위 권 내 작품 중 유일하게 5일 연속 두자릿수 좌석판매율을 유지하고 있어 앞으로의 흥행 추이에 더욱 이목이 집중되고 있다.

'세계의 주인'을 향한 셀럽들의 응원 역시 꾸준히 이어지고 있다. 박보영, 정유미, 전여빈, 강한나, 강예원, 문정희 등 배우들이 자발적으로 영화를 관람한 후 소셜미디어나 소통앱을 통해 영화를 적극적으로 홍보하며 '세계의 주인'을 향한 지지의 마음에 힘을 보태고 있는 것. 그밖에도 김혜수, 송은이, 김태리, 김의성 등 영화계 선후배들이 시작한 릴레이 응원 상영회가 일반 관객에게까지 퍼져 익명으로 '릴레이 응원 상영회'를 진행하고 싶다는 문의가 이어지는 등 '세계의 주인'을 향한 높은 관심은 계속해서 이어질 것으로 보인다.

'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

