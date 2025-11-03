김혜은, '태풍상사' 특별출연 그 이상의 존재감

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜은이 마지막까지 흔들림 없는 존재감을 보여줬다.
이날 방송에서 정차란은 원양어선을 통한 납품이라는 위기 상황 속에서도 냉정한 판단과 현실적인 결단력으로 상황을 수습하며 리더다운 단단함을 드러냈다. 또한 태풍(이준호)과 미선(김민하)을 지켜보며 한발 물러서는 모습에서는 감정에 휘둘리지 않는 어른의 품격과 배려가 묻어나며 깊은 여운을 남겼다.
김혜은은 극의 주요 흐름마다 등장해 중심 인물들의 관계와 서사를 단단히 잇는 역할을 했다. 위기 상황에서는 냉철한 통찰로 방향을 제시했고, 감정이 교차하는 순간마다 특유의 리듬감으로 장면의 균형을 잡았다. 태풍과 미선, 윤철(진선규) 사이의 긴장과 신뢰를 매개하는 존재로, 작품 전반의 톤을 안정시킨 인물이었다. 방송 후 시청자들은 "짧게 나와도 분위기를 바꾼다", "정차란이 나올 때 몰입도가 달라진다" 등 반응을 보이며 김혜은이 만들어낸 캐릭터의 생생함에 호평을 보냈다.
'태풍상사'를 마친 김혜은은 오는 12월 개막하는 연극 '그때도 오늘2: 꽃신'으로 첫 연극에 도전, 활발한 활동을 이어간다. '그때도 오늘2: 꽃신'은 1590년대부터 2020년대까지 네 시대를 오가며 여성들의 삶과 연대를 그리는 작품. 극 중 김혜은은 여자1 역을 맡아 인물의 다양한 감정선을 깊이 있게 펼쳐낼 예정이다.
한편, 드라마를 통해 존재감을 각인한 데 이어 공연 무대까지 활동 반경을 넓힌 김혜은. 그는 장르를 가로지르며 쉼 없는 열연 행보를 이어갈 전망이다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com