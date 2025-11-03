'지드래곤 누나'♥김민준 "원래 子얼굴 비공개 하려고 했는데…GD가 공개…

|
[스포츠조선 고재완 기자] GD의 매형 김민준이 아들에 대해 털어놔 눈길을 끌었다.
이날 박중훈과 고등학생으로 처음 만나 45년째 우정을 이어오고 있는 허재는 학창 시절 일반 학생인 박중훈은 자신보다 아래였다며, 체육 특기생이던 본인을 쳐다보지도 못했다고 폭로한다. 이에 박중훈은 허재가 기타치고 머리 기른 나를 오히려 부러워했다고 반박하며 찐친 케미를 뽐내 MC 박경림을 폭소케 한다. 이어 김민준은 박중훈의 감독 데뷔작인 영화 '톱스타' 주연 배우로 출연했던 사연을 전한다. 이 인연으로 김민준 결혼식 때 박중훈이 주례 겸 축사를 맡았었다고. 이에 김민준은 사실 주례 없는 결혼식을 계획했지만 박중훈이 먼저 '주례 해줄게'라고 제안했고 이를 거절하지 못해 주례가 생겼다는 반전 비하인드로 웃음을 더한다.
박중훈은 절친과의 추억 토크에 이어 영화 '깜보'로 데뷔하게 된 비화를 공개한다. 그는 출연을 위해 영화사를 매일 찾아가 대걸레질도 하고 팬티만 입고 록키 흉내를 내며 재차 오디션을 본 뒤에야 합격 소식을 들을 수 있었다고 전한다. 이어 그는 배우 인생에 뗄 수 없는 동반자인 배우 안성기를 언급하며, 안성기가 자신을 각별히 챙긴 이유는 아버지 때문이라고 고백한다. 생전에 아버지가 안성기를 만나면 "중훈이 잘 부탁한다"라며 90도 허리 숙여 인사를 했었다고. 박중훈은 최근 안부 겸 안성기를 만나 그에게 감사 인사를 전하자 빙긋 웃는 모습에 울컥했던 사연도 공개해 현장을 감동시킨다.
|
|
그는 최근 천만 관객을 동원한 영화 '파묘'에 출연해 활약했음에도, 아들에게 직업을 설명하는데 진땀을 흘렸다고. 덧붙여 김민준은 아내와 아들 얼굴을 공개하지 않기로 합의했지만, 뜻밖의 사건으로 아들 얼굴이 공개되었다는데. 바로 처남 GD가 먼저 아들 사진을 SNS에 올린 것. 김민준은 "그래서 아들이 유명해졌다"며 상황을 쿨하게 받아들여 모두의 폭소를 자아낸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com