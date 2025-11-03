[공식]임시완, 더블랙레이블 전속계약 체결…박보검·태양·로제·올데프 한솥…

[공식]임시완, 더블랙레이블 전속계약 체결…박보검·태양·로제·올데프 한솥밥(전문)

사진 제공=더블랙레이블

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 임시완이 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블과 손을 잡았다.

더블랙레이블은 3일 "
배우 임시완과 전속계약을 체결하게 됐다"고 공식 발표했다.

이어 "뛰어난 연기력과 캐릭터 소화력으로 폭넓은 장르의 작품에서 활약해 온 임시완과 동행하게 되어 기쁘다"며 "그가 그간 쌓아온 내공과 무궁무진한 잠재력을 잠재해 있는 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.

또 "더 높이, 더 멀리 비상할 배우 임시완의 행보에 많은 관심과 애정을 부탁드린다"고 덧붙였다.

임시완은 2010년 그룹 제국의아이들로 데뷔한 뒤, 2012년 드라마 '해를 품은 달'을 통해 연기자로서 첫 발을 내디뎠다. 이후 '미생', '타인은 지옥이다', '런 온', '트레이서', '소년시대', '오징어게임 시즌2, 3', 영화 '변호인', '불한당: 나쁜 놈들의 전성시대', '비상선언' 등에서 인상 깊은 연기를 펼치며 믿고 보는 배우로 자리매김했다. 최근에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '사마귀'를 통해 주연으로 활약했다.

임시완이 합류한 더블랙레이블은 프로듀서 테디가 설립한 매니지먼트사로, 박보검, 태양, 로제, 전소미, 올데이 프로젝트, 미야오 등이 소속돼 있다.


다음은 더블랙레이블 입장 전문.

안녕하세요.


더블랙레이블입니다.

배우 임시완과 전속계약을 체결하게 되었음을 알려드립니다.

뛰어난 연기력과 캐릭터 소화력으로 폭넓은 장르의 작품에서 활약해 온 임시완과 동행하게 되어 기쁘고 반가운 마음입니다.

더블랙레이블은 배우 임시완이 그간 쌓아온 내공과 더불어 여전히 무궁무진히 잠재해 있는 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정입니다.

더 높이, 더 멀리 비상할 배우 임시완의 행보에도 많은 관심과 애정을 부탁드립니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

