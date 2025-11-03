뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 대응"

기사입력 2025-11-03 14:42


뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 …

뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 …

[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 A씨가 불법 유흥업소에 출입했다는 의혹이 제기된 가운데, 소속사 측이 "사실무근"이라며 강력히 부인하고 법적 대응 방침을 밝혔다.

3일 소속사 HJ컬쳐는 공식 SNS를 통해 "최근 소속 아티스트와 관련해 온라인상에 사실과 다른 내용이 빠르게 확산되고 있다"며 "배우에게 그 어떠한 불법 행위도 없었음을 명확히 밝힌다"고 공식 입장을 발표했다.

HJ컬쳐는 "주말 동안 다양한 경로를 통해 사실관계를 신중하게 확인하느라 입장문이 다소 늦어졌다"며 "팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.

이어 "해당 의혹은 사실이 아니며, 무분별한 억측과 확인되지 않은 정보의 확산, 과도한 확대 해석을 자제해 달라"고 당부했다.

소속사는 또 "악의적인 허위 정보 유포 및 명예 훼손 등 불법적 행위에 대해서는 필요할 경우 법적 조치를 포함해 단호히 대응할 것"이라며 강경한 입장을 내비쳤다.

앞서 A씨의 여자친구로 추정되는 인물이 SNS를 통해 A씨의 사생활 의혹을 제기하며 파문이 일었다.

해당 게시물에는 A씨가 지인과 나눈 것으로 보이는 메시지 캡처와 영수증 이미지가 포함되어 있었고, 일부 온라인 커뮤니티에서는 이를 두고 "불법 유흥업소 출입 증거 아니냐"는 의혹이 제기되며 논란이 확산됐다.

이에 HJ컬쳐는 "당사 아티스트와 관련된 온라인상의 모든 의혹은 사실이 아니다"며 "허위 게시물 작성 및 유포자에 대해서는 형사 고소 등 법적 대응을 준비 중"이라고 거듭 강조했다.

