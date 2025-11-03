[SC현장] "수지 얼굴에 맞춘 곡"…고막 열어라, 어반자카파 들어간다(…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 보컬 그룹 어반자카파가 돌아왔다.
|
조현아는 "대표 프로듀서로서 내가 중심을 잃으면 안된다고 생각했다. 너무 많은 걸 참다 보니 병이 올 정도로 힘들었지만 모두가 같은 곳을 바라보며 일하는 걸 보고 큰 감동을 받았다. 나를 믿고 같이 해주시는 분들이 있는 만큼 이번 앨범은 무조건 잘되어야 한다. 우리 음악은 모두의 얘기다. 너무 어렵지 않고 복잡하지 않은 대화를 음악으로 풀어내는 우리 모두의 이야기다. '이야기꾼'이라는 정체성이 있다"고 전했다.
|
조현아는 "기존 어반자카파 느낌의 곡이다. 많은 분들이 초창기의 우리를 떠올릴 수 있지 않을까 생각했다"고 소개했다.
권순일은 "이번에는 어반자카파 역사상 멜로디 수정이 제일 많이 들어갔다. 수지의 얼굴과 어울리는 아름다운 멜로디를 써야겠다는 생각으로 멜로디를 먼저 썼다. 너무 슬프지 않고 아름답고 서정적인 곡을 위해 모든 것을 수지에게 맞췄다. 수지에게도 '너를 위해 쓴 곡이다. 너를 많이 찾아봐서 제 알고리즘이 수지로 도배가 됐다'고 했다. 수지가 '노래 너무 좋다'고 해줬다"고 설명했다. 조현아는 "우리가 이 정도로 한 건 처음이다. 뮤즈라고 할 정도"라고 덧붙였다.
|
뮤직비디오에는 조현아의 절친인 미쓰에이 출신 배우 수지와 이도현이 노개런티로 출연했다.
조현아는 "여운이 남는 뮤직비디오가 됐으면 했다. 수지는 여운을 남기는 배우이면서 내 절친한 친구다. 마음을 열고 출연 결정을 해줬다. 수지는 컷 모니터를 다 하면서 함께 수정해 나갔고 편집까지 도와줬다. 이도현은 최근 가장 매력적인 남자 배우라고 생각해 왔는데 전역하고 같이 작업할 수 있게 돼 영광이었다. 이도현과 수지의 얼굴합이 너무 좋았다"고 말했다.
이밖에 이번 앨범에는 '우리의 겨울' '디 원' '나약' '열손가락' '안녕' '순간' 등 어반자카파 만의 섬세한 감수성을 느낄 수 있는 7개 트랙이 수록됐다.
권순일은 "이질감 없이 자연스럽게 흘러가는 걸 느끼도록 하는데 중점을 뒀다"고 자신했다.
|
조현아는 "누구를 데려와도 재미있다고 생각할 만한 공연이 될 수 있도록 아끼지 않고 투자하고 있다. 연말을 정리하는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진=연합뉴스