[SC이슈] '식스센스2' PD 측 "명백히 드러나는 결백 입증"vsA씨…

[스포츠조선 문지연 기자] tvN '식스센스' 시리즈의 연출자가 강제추행 논란에 휩싸인 가운데, 양측의 입장이 완전히 상반되고 있다.

강제추행 피해를 당했다고 주장하는 A씨는 3일 법률대리인 이은의 변호사를 통해 최근 첫 방송한 tvN 예능프로그램 '식스센서 : 시티투어2'의 연출자로부터 강제추행을 당했다고 폭로했다. 이 변호사에 따르면 A씨는 지난 8월 사옥 인근에서 열린 2차 회식 자리 직후 장소 이동과 귀가 등이 이뤄지던 과정에서 강제추행 피해를 입었다고. 일이 발생한지 5일 후에 해당 프로그램의 제작진이었던 A씨가 갑자기 PD로부터 프로그램 하차를 통보받았다는 설명이다.

이은의 변호사는 "피해자는 지금이라도 가해자가 잘못을 인정하고 더 이상 피해자에게 2차 피해를 양산하지 않기를 바라며, 회사 안팎에서 계속하여 일어나고 있는 2차 피해를 중단하는 노력을 보여주기를 촉구한다"고 밝혔다.

A씨는 지난 8월 서울 마포경찰서에 진정서를 접수했고, 경찰은 이 사건을 조사 중이다. CJ ENM은 내부 조사를 통해 가해자로 지목된 연출자 B씨의 성추행 중 일부에 대해서는 인정했지만, 일방적인 하차, 직장 내 괴롭힘 등에 대해서는 '혐의 없음' 판단을 내렸다. 양측은 모두 이에 대해 이의 신청을 한 상황이다.

연출자 B씨의 법률대리인인 법무법인 청출 이경준 변호사도 같은 날 "일방적으로 피해를 주장하고 있는 자(이하 '진정인')는 지난 8월 20일 후배들과 동료들, 선배는 물론 사외 협력 인력들마저 진정인으로 인한 고충을 호소하는 상황 등으로 인하여 기존 팀에서의 전보가 결정되었던 자"라면서 "본래 이러한 배경은 진정인의 명예와 평판을 위해 밝히지 않아야 한다는 판단이 있었으나, 진정인의 전보와 관련하여 너무나 부당한 의혹이 제기된 탓에 부득이하게 밝히게 된 점에 관하여 대리인으로서 사과와 양해의 말씀을 드린다"고 했다.

또 이 변호사는 " "프로그램 제작 과정에서 있었던 진정인의 언행은 진정인과 프로그램 팀 구성원들 간 지속적이고 반복적인 갈등으로 이어졌고, 급기야 작업에 필수적인 핵심 인력이 진정인과 눈조차 마주치지 않을 정도로 상호 간의 소통이 단절되는 사태가 발생하기에 이르렀다"며 "A씨는 이러한 상황을 봉합하고 프로젝트를 정상적으로 추진하고자 필사적으로 노력하였으나, 그러한 일환에서 하였던 대화마저 진정인과의 다툼으로 귀결되었다"고 설명했다.

그러며 A씨의 방출 결정에 대해서도 "긴 고민 끝에 프로그램의 원활한 제작을 위해서는 팀 구성 변경이 불가피하다고 판단했고, 그동안 자신의 선에서 해결하려 했던 진정인과 팀원들 간의 갈등을 상부에 보고했다. 이를 받아들이는 듯했던 진정인은 이후 B씨의 상급자들에게 극렬한 반대 의사를 표했고, 이러한 주장이 받아들여지지 않은 후에는 허위 사실로 점철된 진정들로 A씨를 공격하고 있다"고 밝혔다.

이뿐만 아니라 연출자 B씨 측은 A씨의 강제추행 의혹 제기에 대해서도 부인하면서 "회식이 파할 무렵에 다수의 행인과 많은 동료가 함께 있던 거리에서 서로 어깨를 두드리거나 어깨동무하는 수준의 접촉이 있었던 것이 전부"라며 "진정인 역시 평소에 일상적으로 그러했듯이 B씨의 어깨를 만지는 등의 접촉을 했다"고 했다. 또한 "진정인이 가만히 앉아있는 B씨의 어깨를 만지거나 앞서 걸어가는 B씨에게 뒤에서 접근한 진정인이 B씨의 어깨에 팔을 감싸려는 모습이 촬영된 영상들을 확보했다. B씨와 본 법무법인은 수사기관의 조사에 성실히 임하며 구체적인 사실관계에서 명백히 드러나는 결백을 입증할 것"이라고 강조했다.


