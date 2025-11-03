아이들 미연 "멤버들끼리 칭찬 안 해…우기가 '잘해라'고"

기사입력 2025-11-03 16:42


아이들 미연 "멤버들끼리 칭찬 안 해…우기가 '잘해라'고"
사진 제공=큐브엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 멤버들의 응원을 전했다.

미연은 3일 서울 용산 블루스퀘어에서 열린 미니 2집 'MY, 러버' 쇼케이스를 열고 "멤버들끼리 칭찬 잘 안 하는 편"이라며 "우기가 스윽 와서 '잘해라'고 했다"라고 했다.

미연이 솔로로 나서는 것은 2022년 첫 미니 앨범 'MY' 이후 3년 6개월 만이다. 미연은 "올해도 감사하게도 많은 일을 하면서 바쁘게 보냈다. 솔로로는 시간이 꽤 있었다. 그래서 열심히 준비했다"며 컴백 소감을 밝혔다.

이어 "지난 활동 때는 코로나 시기라, 팬분들을 직접 뵐 기회가 없었다. 이번에는 가까이서 뵐 기회가 있을 것 같아 기대가 된다. 그래도 첫 앨범에 아쉬운 것보다 감사한 게 많았다. 이번에는 경험과 연차가 쌓였으니, 많은 참여를 해보자고 생각했다. 작은 것부터 하나하나씩 회사와 소통하면서 같이 만들어 갔다"라며 설렘을 드러냈다.

특히 지금까지의 밝고 청순한 이미지와 다소 다르게 성숙한 분위기도 눈에 띈다. 미연은 "제가 지금껏 해왔던 음악이나, 많이 아시는 제 모습과는 다를 수 있다고 생각해서 고민을 많이 했다. 가창에 있어서 꼭 도전을 해보고 싶었다. 비주얼적이나, 보여주는 모습에서는 보시는 분들이 부담되거나 어려워하실까라는 고민은 있었다"고 털어놨다.

이어 "그래도 주변에서 도움을 주셨고, 가창에 자신이 있었다. 그리고 아이들 음악할 때도 강렬한 것을 도전했기 때문에, 혼자서도 잘 할 수 있을 것 같다는 믿음이 있었다"고 말했다.

또 "이전 앨범은 봄에 나와서 밝은 느낌이었는데, 이번에는 계절에 맞춘 음악이 많다. 편하게 들어달라"고 당부했다.

아이들 멤버들의 응원에도 궁금증이 생긴다. 미연은 "고민과 걱정이 많아서, 나중에 보여줬다. 그런데 저희가 같이한 지 오래돼서 칭찬하는 것에 어색하다. 그래서 그런지 우기가 스윽 와서 '잘해라'고 하더라"며 웃었다.

미연은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 'MY, 러버'를 발매한다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'식스센스2' PD 성추행 혐의 피소…"팔뚝·목 만졌다" vs "무고 법적대응"

2.

[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"

3.

뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 대응"

4.

장윤정, 손준호에 ‘현금 쾌척’ 사연 공개…도경완 “빌려주지 않고 그냥 줬다”

5.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

연예 많이본뉴스
1.

'식스센스2' PD 성추행 혐의 피소…"팔뚝·목 만졌다" vs "무고 법적대응"

2.

[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"

3.

뮤지컬 배우 A씨, 여친 폭로로 '유흥업소 의혹' 확산…"허위사실 법적 대응"

4.

장윤정, 손준호에 ‘현금 쾌척’ 사연 공개…도경완 “빌려주지 않고 그냥 줬다”

5.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

스포츠 많이본뉴스
1.

'1골-1도움 미친 활약' 손흥민, 두번째 우승 보인다! '부앙가 멀티골+요리스 PK 선방' LA FC, 오스틴에 4-1 대승 '2승으로 4강 진출'[MLS리뷰]

2.

[오피셜]"조규성, '눈물'의 감동 복귀" 홍명보호 첫 발탁→20개월 만의 태극마크…'삼대장' 손흥민-김민재-이강인 변함없이 승선, 11월 A매치 소집명단 공개

3.

"굉장히 적극적이더라" 김하성 이정후 김혜성에 저마이 존슨까지? 류지현이 밝힌 메이저리거 합류 가능성은[고양 인터뷰]

4.

'ML 러브콜' 폰세, 대전 마운드 흙 챙겼다…작별일까 재도전 다짐일까 [SC포커스]

5.

마무리 꿰차고 올스타까지 되더니, 충격의 팔꿈치 수술...1차지명 클로저, 3일 현역 입대

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.