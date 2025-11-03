아이들 미연 "멤버들끼리 칭찬 안 해…우기가 '잘해라'고"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 멤버들의 응원을 전했다.
이어 "지난 활동 때는 코로나 시기라, 팬분들을 직접 뵐 기회가 없었다. 이번에는 가까이서 뵐 기회가 있을 것 같아 기대가 된다. 그래도 첫 앨범에 아쉬운 것보다 감사한 게 많았다. 이번에는 경험과 연차가 쌓였으니, 많은 참여를 해보자고 생각했다. 작은 것부터 하나하나씩 회사와 소통하면서 같이 만들어 갔다"라며 설렘을 드러냈다.
특히 지금까지의 밝고 청순한 이미지와 다소 다르게 성숙한 분위기도 눈에 띈다. 미연은 "제가 지금껏 해왔던 음악이나, 많이 아시는 제 모습과는 다를 수 있다고 생각해서 고민을 많이 했다. 가창에 있어서 꼭 도전을 해보고 싶었다. 비주얼적이나, 보여주는 모습에서는 보시는 분들이 부담되거나 어려워하실까라는 고민은 있었다"고 털어놨다.
또 "이전 앨범은 봄에 나와서 밝은 느낌이었는데, 이번에는 계절에 맞춘 음악이 많다. 편하게 들어달라"고 당부했다.
아이들 멤버들의 응원에도 궁금증이 생긴다. 미연은 "고민과 걱정이 많아서, 나중에 보여줬다. 그런데 저희가 같이한 지 오래돼서 칭찬하는 것에 어색하다. 그래서 그런지 우기가 스윽 와서 '잘해라'고 하더라"며 웃었다.
미연은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 'MY, 러버'를 발매한다.