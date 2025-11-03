아이들 미연 "앨범명 'MY, 러버', 이니셜이라 특별…이어갈 수 있어 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 앨범명에 대해 언급했다.
이어 "지난 활동 때는 코로나 시기라, 팬분들을 직접 뵐 기회가 없었다. 이번에는 가까이서 뵐 기회가 있을 것 같아 기대가 된다. 그래도 첫 앨범에 아쉬운 것보다 감사한 게 많았다. 이번에는 경험과 연차가 쌓였으니, 많은 참여를 해보자고 생각했다. 작은 것부터 하나하나씩 회사와 소통하면서 같이 만들어 갔다"라며 설렘을 드러냈다.
무엇보다 전작 'MY'에 이어 이번에는 앨범명이 'MY, 러버'라 눈길을 끈다. '나의'라는 뜻과 함께 미연의 이니셜을 뜻하는 'MY'의 세계관을 확장한 것으로 읽히기 때문이다. 미연은 "첫 번째 앨범이 'MY'가 제 이니셜이기도 해서 특별했다. 이걸 이어가고 싶다고 해서 이어갈 수 있다는 것은 아니다. 그런데 곡들이 퍼즐을 맞추다 보니 사랑에 관한 곡들이더라. 처음부터 의도한 것은 아니었다"고 답했다.
앨범명 '러버'의 대상에 대해서는 "사랑의 감정은 너무 입체적이고, 다양한 대상이 될 수 있겠더라. '연인이다, 팬분이다' 이렇게 특정할 수는 없고, 조금 더 열어두고 싶다. 들으시는 분에 따라 공감할 수 있도록 신경쓴 것 같다"고 전했다.
미연은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 두 번째 미니 앨범 'MY, 러버'를 발매한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com